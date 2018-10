Godot Cafe Teatru nu va mai funcționa în clădirea de pe strada Blănari din cauza stării avansate de degradare și suspendă toate spectacolele din perioada următoare

Mesajul postat pe pagina de Facebook:





"Doamnelor, domnilor,Stimați spectatori,Dragi colegi,Vine un moment în viața fiecăruia dintre noi, când schimbarea devine absolut necesară. Vă scriem într-un moment delicat. În urmă cu puțin timp am fost informați că starea de degradare a fațadelor clădării de pe Blănari nr. 14 avansează. Siguranța dumneavoastră și a tuturor celor care ne trec pragul zilnic este prioritatea noastră numărul 1, așa că am decis ca începând de astăzi, 19 octombrie, să încheiem orice activitate în acest spațiu.Ne cerem scuze. Față de fiecare artist programat să joace în următoarea perioadă la Godot. Față de fiecare iubitor de teatru care a ales să-și petreacă serile alături de noi. Față de toți colaboratorii. Vă asigurăm că în următoarea săptămână, eforturile întregii echipe se vor concentra către:- restituirea banilor reprezentând contravaloare biletelor achitate în avans (online sau offline)- relocarea temporară a spectacolelor din portofoliul nostru- amenajarea unui nou spațiu care să găzduiască activitatea Godot Cafe-TeatruVă asigurăm că în ultimii ani am înaintat numeroase demersuri în vederea reabilitării acestei clădiri de care ne leagă atâtea amintiri frumoase. Sperăm ca toată stăruința noastră să folosească organelor abilitate în procesul de reconsolidare a fațadelor deteriorate de timp.Acesta nu este un mesaj de rămas bun. E o scrisoare de mulțumire. Și promisiunea că ne vom întoarce în cel mai scurt timp, într-o nouă locație. Godot Cafe-Teatru merge mai departe și sperăm că veți fi alături de noi în continuare. Vă vom ține la curent cu evoluția procesului de relocare.Cu drag și foarte multă recunoștință,Întreaga echipă"