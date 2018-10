​Ministrul George Ivașcu, despre prăbușirea casei lui Brâncuși din Hobița: Trebuie să fie un răsunător semnal de alarmă

"Am citit cu durere în suflet despre prăbușirea ultimelor vestigii ale Casei de la Hobiţa, cea în care s-a născut marele Constantin Brâncuşi și, care, din păcate, se afla de foarte mult timp într-o stare avansată de degradare. Construcția în paragină este proprietate privată și, din acest motiv, statul nu a putut interveni. Cu toate acestea, Direcția Județeană pentru Cultură Gorj, din subordinea Ministerului Culturii și Identității Naționale, intenționează să întreprindă o inspecție la fața locului. De asemenea, în aceeași curte, la câțiva metri distanță, autoritățile au construit o copie a casei, aceasta servind drept muzeu", a explicat ministrul George Ivașcu într-un comunicat, potrivit Mediafax.Ministrul mai spune în comunicat că acesta "este unul dintre multele exemple care confirmă că Guvernul României a făcut un pas extrem de important în direcția corectă, în vara acestui an, prin adoptarea Ordonanței de Urgență nr. 76/2018, pentru aprobarea Programului de investiţii în domeniul Culturii. Este necesară reglementarea de urgență a asigurării fondurilor pentru protejarea monumentelor istorice care se află într-o avansată stare de degradare și pentru care există riscul semnificativ de a dispărea în timp scurt. Din păcate, ani mulți de dezinteres administrativ și politic ne-au adus în situația actuală în care, din cauza lipsei de fonduri, Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale se află în imposibilitatea de a exercita dreptul de preemțiune cu privire la imobile monumente istorice și bunuri culturale mobile clasate, statul român pierzând astfel șansa de a achiziționa bunuri de valoare inestimabilă pentru patrimoniul său cultural".Ministrul descrie și nevoia de a formula instrumente mai eficiente pentru instituțiile statului pentru a interveni în criza patrimoniului cultural: "Cred că și ce s-a petrecut astăzi trebuie să fie un răsunător semnal de alarmă pentru crearea unui sistem de priorități culturale, fiind necesară, totodată, dezvoltarea unui mecanism transparent și competitiv de achiziții care să înlesnească intrarea în patrimoniul național a creațiilor contemporane de valoare. Instituțiile statului au obligația de a adopta măsuri eficiente care să asigure conservarea patrimoniului cultural aflat astăzi, în ansamblul său, într-o criză care trebuie oprită. Nu avem această datorie doar față de înaintași ci, în primul rând, față de generațiile viitoare".Chiar în anul în care se sărbătorește Centenarul Marii Uniri, casa în care s-a născut Constantin Brâncuși, la Hobița, în județul Gorj, s-a prăbușit. Aflată în aceeași curte în care a fost ridicată Casa Memorială, construcția din lemn originală este în proprietate privată și, de la un an la altul, au dispărut acoperișul și, acum, unul dintre pereți.Constantin Brâncuşi, născut pe 19 februarie 1876, în localitatea Hobiţa, judeţul Gorj, și decedat pe 16 martie 1957, la Paris, este considerat unul din cei mai mari sculptori ai secolului al XX-lea.