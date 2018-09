Prezentăm mai jos lista principalilor câştigători ai celei de-a 70-a ediţii a premiilor Primetime Emmy, potrivit Mediafax. Premiile Emmy sunt considerate Oscarurile televiziunii americane, cele din ediția 2018 fiind decernate în noaptea de luni spre marţi, la Los Angeles. Ele sunt acordate de Academy of Television Arts & Sciences. Premiile Primetime Emmy se acordă de obicei în duminica ce precede debutul sezonului de toamnă la televiziunile americane. Gala este difuzată, prin rotație, de cele patru posturi americane de televiziune majore CBS, ABC, NBC și FOX.

Prezentăm mai jos lista principalilor câştigători ai premiilor Primetime Emmy 2018:

Cel mai bun regizor al unei miniserii TV: Ryan Murphy, "The Assassination Of Gianni Versace: American Crime Story" ("The Man Who Would Be Vogue")





Gala premiilor Primetime Emmy 2018, difuzată de postul de televiziune NBC, a fost prezentată de actorii Michael Che şi Colin Jost.



Cel mai bun serial de comedie:(Amazon)Cel mai bun serial dramă:(HBO)Cea mai bună miniserie:(FX)Cea mai bună actriţă în serial de comedie:Cel mai bun actor în serial de comedie:Cea mai bună actriţă în serial dramă:Cel mai bun actor în serial dramă:Cel mai bun rol secundar feminin - serial dramă:Cel mai bun rol secundar masculin - serial dramă:Cel mai bun rol secundar feminin - serial de comedie:Cel mai bun rol secundar masculin - serial de comedie:Cea mai bună actriţă într-o miniserie, într-un film TV:Cel mai bun actor într-o miniserie, într-un film TV: DCel mai bun rol secundar feminin în miniserie sau film TV:Cel mai bun rol secundar masculin în minserie sau film TV:Cel mai bun film TV:Cel mai bun serial de scheciuri:Cel mai bun talk show:Cel mai bun program reality:Cea mai bună apariţie specială feminină - serial dramă:Cea mai bună apariţie specială masculină - serial dramă:Cea mai bună apariţie specială feminină - serial de comedie:Cea mai bună apariţie specială masculină - serial de comedie:Cel mai bun program de animaţie:Cel mai bun scenariu al unui serial de comedie:Cel mai bun scenariu al unui serial dramă:Cel mai bun scenariu al unei miniserii, al unui film TV:Cel mai bun regizor - serial de comedie:Cel mai bun regizor - serial dramă: