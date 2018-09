Cum a schimbat Internetul lumea artei

Rețelele de socializare și smartphone-urile sunt cele mai importante invenții care au avut un impact asupra lumii artei de la apariția camerei foto. În 2007 a intrat pe piață primul iPhone, urmat de primul iPad în 2010, și, în același an, urmat de lansarea Instagram. Toate acestea au produs o schimbare majoră în felul cum experimentăm și împărtășim imagini cu ceilalți, conform cnn.com Aceste noi invenții au avut același efect asupra industriei artei cum a avut radioul asupra muzicii pop în anii 60’. Radio-urile portabile au creat prima platformă cu adevărat globală pentru muzică. Muzica nu numai că putea fi ascultată de mai multă lume dar și vânzările de discuri au crescut considerabil odată cu difuzarea melodiilor la radio.Acum 10 ani conversațiile despre artă erau ținute în cercuri restrânse formate din cunoscători. Astăzi, iubitorii de artă se pot găsi pe tot globul, în comunități din ce în ce mai tinere și mai diverse. Era digitală a pus puterea în mâna colecționarilor de artă, aceștia putând să caute oricând informații despre operele pe care le doresc. Este nevoie doar de câteva click-uri ți oricine poate găsi galerii de care este interesat, licitații sau evenimente din lumea artei la care doresc să participe.În 2015 s-a realizat un studiu care a arătat că 87% din colecționarii de artă deschid Instagram în repetate rânduri de-a lungul zilei. Mediul online nu numai că a democratizat lumea artei, a revoluționat-o. La fel ca și în cazul muzicii, arta devine mai râvnită cu cât este experimentată mai mult.Odată cu era digitală, numărul oamenilor care vizitează muzee și galerii a crescut. Muzeul de Artă Modernă din New York are 4 milioane de urmăritori pe Instagram, număr care este grăitor pentru popularitatea locului. Faptul că în ziua de astăzi există mult mai multă informație disponibilă despre expoziții și despre artă în mediul online conduce oamenii spre a vedea cu ochii lor operele în mediul offline.