Scriitorul, poetul și ziaristul Ciprian Chirvasiu a murit la 54 de ani

„Fratele și Maestrul nostru Ciprian CHIRVASIU, personalitate marcantă a culturii contemporane, și-a plătit astăzi datoriile pămîntești iar sufletul său s-a întors la Tatăl.Împărtășim întru totul durerea familiei și a tuturor celor care, cu bună dreptate, l-au iubit. Vom rămîne martorii frumuseții sale sufletești și a înălțimii sale spirituale.Dumnezeu să-l odihnească!”, a scris Direcția 9, pe contul său de Facebook

A terminat Filologia, Limba si Literatura română și engleză, la Universitatea București.

Autor al volumelor “Profesorul de limbă moartă”, poezii, 1996; “Ateliere in paragina (24 de ore si miezul noptii cu Aurelian Titu Dumitrescu)”, 2002; “Destine fara noi” – convorbiri cu Alexandru Paleologu, Neagu Djuvara, Mihai Sora, Johnny Raducanu, Marin Tarangul, Mihai Nenoiu, Vasile Blendea, 2006; “Unirea in duh”, poeme, volum colectiv, scris alaturi de Aurelian Titu Dumitrescu, preot Niculae Constantin si preot Alexandru Razvan Morariu, „Nimeni, nimic, niciodată„ – 2013.Era membru al asociației culturale Direcția 9.A lucrat în aproape toate marile redacții din București. A fost, printre altele, editorialist la Adevărul, redactor sef -adjunct la “Saptamana Financiara”, senior editor al saptamanalului “Eurolider”, șef al departamentului “Reportaj” la “Jurnalul Național”, redactor șef-adjunct la “Evenimentul Zilei”, secretar general de redacție la “Ziarul Financiar”. Premiul pentru expresivitate jurnalistica în 2003.În ultima perioadă, a ținut un curs de poezie pentru copii, la Muzeul Național al Literaturii Române la care se înscriseseră peste o sută de copii.Într-un interviu publicat în urmă cu zece ani, Ciprian Chirvasiu întreba:„Domnule Sorin Rosca Stănescu, diferenţa de vârstă dintre noi doi este de 15 ani. Când, alături de Victor Frunză, puneaţi bazele cenaclului „George Călinescu”, debutaţi cu versuri în revista „Luceafărul” si la emisiunile literare de la Radio, eu abia veneam pe lume. Dumneavoastră aţi debutat în publicistică la revista studenţească de cultură „Amfiteatru”, în 1969. Tot acolo am debutat si eu, cu poezie, dar cu 17 ani mai târziu, pe vremea când revista era condusă de Constanţa Buzea. În aceeasi perioadă, am intrat în presa studenţească si am fondat revista „Nord”, a campusului din Baia Mare. A fost desfiinţată după un an, pentru că a fost lăudată la „Europa liberă”. Tot pe atunci, în Capitală, după episodul Blandiana, transferat fiind la „Informaţia Bucurestiului”, dumneavoastră vă revoltaţi împotriva faptului că ziarul nu conţinea anchete de substanţă si vă declaraţi nemulţumit de politica lui Ceausescu. În semn de protest, v-aţi dat demisia din redacţie si din calitatea de membru PCR. Eu tocmai deveneam un fragil profesor de limba română si începeam colaborarea la „Scânteia Tineretului” si la SLAST. Prin 1992, plecaţi de la „România liberă” la „Evenimentul zilei” unde, sub „bagheta” lui Ion Cristoiu, aţi deţinut funcţia de redactor sef adjunct. În 1994, când dumneavoastră tocmai plecaţi, eu am venit acolo tot de la „România liberă”, ca adjunct al bietului Val Bălănică si subordonat al Simonei Ionescu, la secţia „Investigaţii, reporteri speciali”. Mai târziu, pe vremea lui Cornel Nistorescu, am fost si eu redactor sef-adjunct la „Evenimentul zilei”. Împlinesc aproape un sfert de veac de când respir presă. De ce eu nu am bani iar dumeavoastră aveţi? „De prost ce-ai fost!”, o să zică lumea. Credeţi că, dacă mai scriu cinstit încă 15 ani în presa din România, am șanse să mă pricopsesc?”