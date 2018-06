Studiu: ​Cum am reacționa dacă am ști când și cum vom muri

Noi și toată lumea pe care o cunoaștem vom muri într-o zi. Potrivit unor psihologi, acest adevăr neplăcut se ascunde constant în spatele minții noastre și, în cele din urmă, ne influențează în tot ceea ce facem, de la a alege să mergem la biserică, să mâncăm legume și să mergem la sală de sport până la a ne motiva să avem copii, să scriem cărti și să creăm companii, potrivit BBC. Pentru oamenii sănătosi, de obicei, ideea morții există undeva, într-un colț al minții și influența la un nivel subconștient. "De cele mai multe ori trecem prin zilele noastre fără să ne gândim la moarte.Ne concentrăm pe lucrurile din față noastră." , spune Chris Feudtner, medic pediatru și eticist la Spitalul de Copii din Philadelphia și la Universitatea din Philadelphia.Ce s-ar întâmpla, totuși, dacă ambiguitatea care înconjoară propria noastră moarte ar fi luată și ni s-ar spune exact data și modul în care vom muri?Deși acest lucru este imposibil, o analiză atentă a acestui scenariu ipotetic ar putea să ne lumineze motivațiile noastre că indivizi și ne-ar face să petrecem în alt mod timpul nostru limitat pe acest pământ.În anii 1980, psihologii au devenit interesați de modul în care ne confruntăm cu anxietatea și temerile potențial copleșitoare care vin odată cu conștientizarea faptului că nu suntem decât "niște bucăti de carne care respiră, degajă, conștiente de șine, care pot muri în orice moment", așa cum Sheldon Solomon, profesor de psihologie la Colegiul Skidmore din New York.În mai mult de 1.000 de cazuri evaluate în cadrul unui studiu, cercetătorii au descoperit că atunci când ne amintim că vom muri, ne agățăm mai mult de credințele culturale fundamentale și ne străduim să ne stimulăm sentimentul de auto-valoare. De asemenea, devenim mai defensivi fată de credințele noastre și reacționăm cu ostilitatea la orice le amenință.Chiar și cele mai subtile referiri la ideea de moarte-o proiectare de 42,8 milisecunde a cuvântului "moartea" pe ecranul unui computer, o conversație care are loc în față unei case funerare-sunt suficiente pentru a declanșă schimbări comportamentale.Când ne amintim de moarte, îi tratăm cu mai multă îngăduință pe cei care sunt asemănători cu noi în ceea ce privește aspectul, orientarea politică, originea geografică și credințele religioase .Noi devenim mai disprețuitori și violenți fată de oameni care nu împărtășesc aceste asemănări și ne exprimăm un angajament mai profund fată de partenerii romantici care validează viziunile noastre despre lume.Totodată suntem mai înclinați să votăm pentru liderii carismatici cu greu de manevrat,care incurajează teamă de străini.De asemenea, devenim mai nihiliști, bem , fumăm , cumpărăm și mâncăm în exces-și suntem mai puțin preocupați de îngrijirea mediului .