Un rus a atacat o operă de artă după ce a "băut 100 de grame de vodcă"

Un bărbat în vârstă de 37 de ani a intrat în muzeu chiar înainte de închiderea programului, potrivit declarației Galeriei Tretyakov. Înarmat cu un pilon de la una dintre barierele care protejau pictura, omul a lovit vitrina operei de artă "Ivan cel Groaznic și Fiul său Ivan" de mai multe ori, scrie CNN.





Televiziunea de stat a arătat imagini surprinse de poliție cu suspectul, rămas anonim, care a declarat că a decis să atace pictura după ce a consumat vodcă în bufetul galeriei.





"Am vrut să plec, dar apoi am văzut bufetul și am băut 100 de grame de vodcă", a spus atacatorul. "Nu beau vodcă de obicei și m-am simțit copleșit".





"Imaginea este grav afectată, iar pânza a fost ruptă în trei locuri în partea centrală a imaginii, deteriorând și figura prințului. Cadrul original a fost grav afectat de cioburile de sticlă", a declarat muzeul.





Pictura "Ivan cel Groaznic și Fiul său Ivan" a fost creată de Ilya Repin, unul dintre cei mai cunoscuți artiști ai secolului al XIX-lea din Rusia, și a fost găzduita la Galeria Tretyakov din Moscova. A fost pictată în 1885, și îl ilustrează pe Ivan cel Groaznic - țarul Rusiei din 1547 până în 1584 - consolându-l pe fiul său, după ce îl lovește fatal în timpul unui conflict aprins.