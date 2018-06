Topul vânzărilor Bookfest 2018: Yuval Noah Harari, Radu Paraschivescu, Julian Barnes - printre cei mai cumpăraţi autori

Cele mai vândute titluri alela recent încheiata ediţie a Bookfest au fost: „Singura poveste”, de Julian Barnes, colecţia Babel, tradus de Radu Paraschivescu - cel mai recent roman publicat de scriitorul britanic premiat cu Man Booker Prize în 2011, “Bărbatul care n-a mai sunat”, de Rosie Walsh, colecţia Damen Tango - o poveste de dragoste care ascunde un secret întunecat, “Ready Player One”, de Ernest Cline, colecţia Nautilus - ediţia tie-in a romanului ecranizat de Steven Spielberg la începutul anului, “Şarpele din Essex”, de Sarah Perry, colecţia Babel - un amestec fascinant între scriitură victoriană şi Bram Stoker, şi “Jurnal necenzurat”, de Vaslav Nijinski, colecţia Yorick - tradus de Raluca Rădulescu din limba rusă pentru prima dată integral în România.Nemira a vândut de asemenea şi “Copiii timpului”, de Adrian Tchaikovsky, colecţia Nautilus science fiction, “Ani-lumină. Povestea extraordinară a fascinaţiei oamenilor pentru lumină”, de Brian Clegg, colecţia Anticipaţia, de popularizare a ştiinţei, “Adunarea umbrelor”, de V.E. Schwab, partea a doua a seriei Culorile magiei, din colecţia Young Adult, “IT”, de Stephen King, noua ediţie paperback a cărţii ecranizate de WB anul trecut, şi “Prinţul spinilor”, de Mark Lawrence, prima parte din seria Imperiul Fărămiţat, colecţia Nautilus Fantasy.La, cele mai căutate titluri au fost: “Decebal şi un solomonar misterios”, din seria Istoria României povestită copiilor, de Simona Antonescu, ilustraţii de Alexia Udrişte, “Charles Darwin, o revoluţie”, de Annabelle Kremer şi François Olislaeger, “Matei, campion la fotbal”, de Brigitte Weninger, “Bella, iepuraşul”, din seria Animăluţele fermecate din Pădurea Înrourată, de Lily Small, şi “Gregor şi profeţia despre Năpasta”. de Suzanne Collins.“Două maturi stau de vorbă. Scene româneşti”, de Radu Paraschivescu, a fost cea mai cumpărată carte la, urmată de “Ei mă consideră făcător de minuni. Viaţa lui Arsenie Boca”, de Tatiana Niculescu, “Cum am trecut prin comunism. Primul sfert de veac”, de Lucian Boia, “Un om care scrie. Jurnal, 2011/2017”, de Mircea Cărtărescu. Topul este completat de: “România în 100 de ani. Bilanţul unui veac de istorie”, de Oliver Jens Schmitt, “Nebiruita flacără a vieţii. Amintiri 1867–1952”, de Anna Kretzulescu-Lahovary, “Creierul.Povestea noastră”, de David Eagleman, “Iubeşte şi fii iubit(ă). (Aproape) totul despre relaţia de cuplu”, de Domnica Petrovai, “Bărbatul care aduce fericirea”, de Cătălin Dorian Florescu, şi “Cartea Filocaliilor. Cele mai frumoase pagini”, ediţia pr. Prof.dr. Dumitru Stăniloae.Lacea mai cumpărată carte a fost “Zuleiha deschide ochii”, de Guzel Iahina, urmată de “Omul care vedea dincolo de chipuri”, de Eric-Emmanuel Schmitt, “Şi, deodată, cineva bate la uşă”, de Etgar Keret, “Pădurea întunecată”, de Nicole Krauss, “Lincoln între vieţi”, de George Saunders, “Dincolo de iarnă”, de Isabel Allende, “Băiatul cel nou. Othello de William Shakespeare reimaginat”, de Tracy Chevalier, “Viaţă de vânzare”, de Yukio Mishima, “Wabi-Sabi”, de Francesc Miralles, şi “Lebedele de pe Fifth Avenue”, de Melanie Benjamin.a avut succes cu “Aventurile lui Habarnam şi ale prietenilor săi”, de Nikolai Nosov, ediţia cartonată, “Arhimede şi începuturile ştiinţei”, de Jeanne Bendick, trilogia ”Aventurile acvilei şi jaguarului” (“Oraşul Fiarelor” vol.I, “Regatul Dragonului de Aur” vol.II, “Pădurea pigmeilor”, vol.III), de Isabel Allende, “Cele mai frumoase poveşti japoneze pentru copii”, şi “Jurnalul Annei Frank. Adaptare grafică”, de David Polonsky, Ari Folman.Cel mai bine vândut titlu la, la Bookfest 2018, a fost “Ordinea de zi”, de Éric Vuillard, câştigătoare a premiului Goncourt 2017. A fost urmat de: “Drumul spre casă”, de Yaa Gyasi, premiată cu National Book Critics Circle Award pentru debut în 2016 şi Pen/Hemingway Award 2017. „Testamentul lui Abraham”, de Igor Bergler, se află pe poziţia a treia în preferintele cititorilor, urmată de “Omul suspendat”, de Saul Bellow, şi “Marea istorie ilustrată a României şi a Republicii Moldova”,, volum coordonat de Ioan-Aurel Pop şi Ioan Bolovan.Lacele mai cumpărate volume au fost: „Poveşti de seară pentru fete rebele 2, de Elena Favilli şi Francesca Cavallo, „Omuleţii de sub casă”, de Mary Norton, „Pippa Piperaş, o elevă nouă”, de Charlotte Habersack, „Seria Zen- Starea de bine a celor mici” şi „Caietele Filliozat - Emoţiile, de Isabelle Filliozat şi Virginie Limousin.Top vânzări la: Nonficţiune - “Un strop de eternitate”, de Jacques Salome, “Am mâncat, o fi păcat?”, de Mihaela Bilic, şi “Mihai I al României. Regele nostru” – coordonat de Alexandru Muraru. Ficţiune: “Trei cuvinte, cinci minciuni”, de Michel Stanovici, “Omon Ra”, de Viktor Pelevin, şi “Paltonul cu gaică”, de Mihail Siskin.În topul cărţilor pentru copii şi tineret s-au aflat: “Elena a României. Regina-mamă, regina suferinţei şi a speranţei”, de Adrian Cioroianu şi Alexandru Groza, “Erus şi Valea Generozităţii” de Alec Blenche, “Ţup. Imposibil e doar un cuvânt”, de Alex Donovici, şi “Iacării acrobaţi. Povestea unui vis”, de Alina Bâltâc.În clasamentul celor mai bine vândute volume la, la această ediţie a Salonului Internaţional Bookfest, se află din nou pe primul loc „Sapiens. Scurta istorie a omenirii”, Yuval Noah Harari, urmată de “Homo deus. Scurtă istorie a viitorului”, Yuval Noah Harari, “Istoria omenirii. Din preistorie până în prezent”, de J.M. Roberts, Odd Arne Westad; “Labirintul spiritelor”, de Carlos Ruiz Zafon, şi “Uciderea comandorului I. O idee îşi face apariţia”, de Haruki Murakami.Cele mai vândute volume de ficţiune aleau fost: „Fiul”, de Jo Nesbo (colecţia Fiction Connection, Editura Trei), “Iubire amară”, de Elena Ferrante (colecţia Literary Fiction, Editura Pandora M), “Ziua în care am învăţat să trăiesc”, de Laurent Gounelle (colecţia Fiction Connection, Editura Trei), “Ura cu care loveşti”, de Angie Thomas (colecţia Young Fiction Connection, Editura Trei), “Filiera de la miezul nopţii”, de Lee Child (colecţia Fiction Connection, Editura Trei).În colecţia de psihologie, “12 reguli de viaţă. Un antidot la haosul din jurul nostrum”, de Jordan B. Peterson, volum publicat în colecţia Psihologie practică a editurii Trei, a fost cel mai căutat. A fost urmat de “Să predăm ca în Finlanda”, de Timothy D. Walker (colecţia Educaţie şi formare, Editura Trei), “Nu o lua personal!”, de Barbel Wardetzki (colecţia Psihologie practică, Editura Trei), “Cazul domnişoarei R. Interpretarea unei poveşti de viaţă”, de Alfred Adler (colecţia Psihologie-psihoterapie, Editura Trei), “Coşmarurile”, de Renate Daniel (colecţia Misterele inconştientului colectiv, Editura Trei).Topul volumelor de nonficţiune la Grupul editorial Trei este alcătuit din: “Un rasism imaginar”, de Pascal Bruckner (serie de autor, Editura Trei), “Porţile Europei. O istorie a Ucrainei”, de Serhii Plokhy (colecţia Istorie, Editura Trei), “Furtuna din ceaşca de ceai”, de Helen Czerski (colecţia Acum pentru viitor, Editura Trei), “Istanbul”, de John Freely (colecţia Istorie, Editura Trei), “Viitorul minţii umane”, de Michio Kaku (colecţia Acum pentru viitor, Editura Trei).Cărţile de sănătate şi stil de viaţă sănătos preferate de cititori la Grupul Trei: “Anatomia stretchingului”, de Arnold G. Nelson & Jouko Kokkonen (Editura Lifestyle Publishing), “Tiroida şi glandele suprarenale”, de Dr. Aviva Romm (colecţia Citeşte sănătos, Editura Lifestyle Publishing), “Bucuria ordinii”, de Marie Kondo (Editura Lifestyle Publishing), “Fă-ţi patul”, de William H. McRaven (Editura Lifestyle Publishing), “Hygge. Arta daneză a fericirii”, de Marie Tourell Soderberg (Editura Lifestyle Publishing).Copiii au ales din colecţiile Literati şi PanDA: “Ultimii urşi polari”, de Harry Horse (colecţia Literati, Editura Pandora M), “Călătoria mea cu Charlie”, de Mark Lowery (colecţia Literati, Editura Pandora M), “Când Findus era mic şi a dispărut”, de Sven Nordqvist (colecţia PanDa, Editura Pandora M), “Război cu bunicul”, de Robert Kimmel Smith (colecţia Literati, Editura Pandora M), “Spiriduşii luminii”, de Andreea Iatagan (colecţia PanDA, Editura Pandora M).La, cele mai vândute cărţi la Bookfest au fost „Harry Potter 6”, de J.K. Rowling, şi “Doctorul Aumadoare”, de Kornei Ciukovski. Imprintul Vlad şi Cartea cu Genius a avut succes cu “Cotoi cu pălărioi”, de Dr. Seuss, iar “Scandalul”, de Fredrick Backman, a fost cea mai aleasă la musai. Volumul “Watchmen”, de Alan Moore, a fost cel mai căutat la Grafic. Cel mai bine vândut titlu al editurii Paladin a fost “Carbon modificat”, de Richard K. Morgan, iar la Youngart - “Iubirea care a rupt lumea în două”, de Emily Henry.Alte titluri cerute de cititori au fost: “Cronicile din Narnia VII. Ultima bătălie”, de C.S. Lewis, “Marele Garfield#1, de Jim Davis, “Minunea”, de R.J. Palacio, “Asterix şi cosorul de aur”, de René Goscinny.Bookfest 2018 a avut loc în perioada 30 mai-3 iunie, la Romexpo, pavilionul B2. Ţara invitată de onoare a ediţiei a fost SUA.