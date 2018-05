Personalități de cinci stele deschid Bookfest 2018

Articol webPR

ES Președintele României Klaus Werner Iohannis, ES Hans Klemm, ambasadorul Statelor Unite ale Americii (Invitatul de Onoare Bookfest 2018), ES Tamar Samash, ambasadorul Israelului, ES Cord Meier-Klodt, ambasadorul Germaniei, ministrul Culturii și Identității Naționale George Ivașcu și multe alte personalități ale vieții publice și culturale vor veni mâine la pavilionul B2 de la Romexpo ca să deschidă cea de-a XIII-a ediție a Salonului Internațional de Carte Bookfest, alături de Grigore Arsene, președintele Asociației Editorilor din România.







În standul Editurii Humanitas, de 1 iunie, reduceri între 20% și 50% la toate titlurile pentru copii și adolescenți. Sămbătă și duminică, la standul Humanitas/ Colțul H Junior, cei mici vor putea participa între orele 12.00 și 19.00 la un maraton de lectură și o tombolă cu premii pentru cei mari pasionați cititori.

Editurile Vlad și Cartea cu Genius, Arthur, Youngart, Grafic, ART și Paladin, parte a Grupului Editorial ART, îi așteaptă pe vizitatorii Bookfest cu peste 1000 de titluri, la prețuri speciale, și foarte multe titluri noi. Printre autorii noilor apariții edioriale menționăm pe Dr. Seuss, J.K. Rowling, C.S. Lewis, Kornei Ciukovski, R.J. Palacio, Tom Hanks, Han Kang, Fredrik Backman, Primo Levi, Alan Moore și James Corey. Totodată, copiii se vor bucura de ateliere și activități dedicate în spațiul special amenajat în cadrul standului Grupului Editorial ART.

În standul editurii Tracus Arte, vor fi peste 300 de titluri, dintre care 50 de titluri noi, toate având reduceri de 35-40%. Un eveniment special îi va fi dedicat academicianului Eugen Simion, care aniversează 85 de ani, prilej cu care editura a pregătit lansarea cărților ”Ficțiunea jurnalului intim” (3 volume) și ”Genurile biograficului” (2 volume).

Standul Nemira va fi plin de noutăți editoriale și oferte speciale (20% reducere la toate titlurile și 35% reducere la pachetele cadou). Cei mici se vor putea întâlni sâmbătă, 2 iunie, între orele 11.30 și 12.30 cu Simona Antonescu și Laura Câlțea (coordonatoarea editurii Nemi) în standul Bookfest Junior, unde vor avea parte de o lectură din cărți și de o Mare vânătoare de comori, cu indiciile care îi vor salva pe gemenii Ilinca și Călin!

În standul Editurii Aramis, peste 500 de titluri au reduceri de preț între 20% și 75% și sunt promoții de la toate noutătile editoriale (seria Kitty, 52 de probleme ale adolescentelor și cum să le rezolvi de Alex Hooper-Hodson, Evadare din lumea de jos de Kester Schlenz, Misterioasa Societate Benedict de Trenton Lee Stewart, Păstrătorii secretului de Trenton Lee Stewart, Spangles McNasty și Peștele de Aur de Steve Webb).

În standul Editurii Cartier, sunt reduceri de 20% la toate cărțile.

În standul Editurii Cartea Copiilor, toate cărțile vor avea o reducere între 25% și 30%. Pe toată perioada târgului vizitatorii vor putea participa la o tombolă cu premii în cărți la alegere.

În standul Curtea Veche Publishing, titlurile pentru copii vor avea reduceri între 30% și 80%.

În standul Editurii Corint Junior, miercuri și joi, toate titlurile Corint au o reducere de 50%, iar vineri, reducerea de 50% se aplică la colecția Corint Junior. Pe toată durata târgului, Corin Junior a pregătit nenumărate concursuri și tombole cu premii.

În standul Editurii Didactica, pe toata durata Bookfest, sunt reduceri la toate titlurile între 30 % și 70%.

În standul Editurii Litera Mică, de 1 iunie, toate cărțile pentru copii au reducere de 30%. În plus, orice carte de copii cumpărată garantează un cadou-surpriză pentru micii cititori!

În standul Editurii Integral, cititorii sunt așteptați cu reduceri de până la 75%. Vineri, 1 Iunie, toți copiii care vor face o poză cu mascota Leonardo, vor arăta ca au postat-o pe Facebook și au dat like paginii Editura Integral pentru copii vor primi cadou o carte. Tot de 1 Iunie, cărțile pentru copii scrise de Stelian Țurlea vor fi disponibile la preț redus de 10 lei/bucata sau sub forma unui pachet cu toate cele șase titluri, la prețul de 50 lei.

În standul Editurii NICULESCU, vizitatorii vor avea 30% reducere la achiziționarea – în zilele dedicate lansărilor – cărţii Zece îngeri mititei, de Florentina Chifu și a cărţilor din seria Întrebări MARI şi mici, precum și o reducere de 50% la toate auxiliarele şcolare, pe toată perioada Bookfest dar și o mulțime de concursuri și tombole cu premii.

În standul Editurii Casa cărțile pentru copii din colecțiile Hoinari prin anotimpuri, Bobiță și Buburuză, Prietena mea Conni și Idei creative vor avea reduceri între 20% și 40%.

În standul Editurii Polirom, de 1 iunie, orice titlu din colecția JUNIOR va fi redus cu 40%.

În standul Grupului Editorial TREI, micii vizitatori vor fi întâmpinați cu multe surprize, o tombolă cu premii și promoții speciale. La cumpărături de peste 50 de lei vor primi un creion PanDA cadou, iar la achiziții de peste 100 de lei sacoșe LITERATI și YOUNG FICTION.

În standul Editurii Prut, reduceri de 20-30% pentru întreaga ofertă, 50% pentru lichidările de stoc și pachete atractive pentru clienți.

La fel ca la toate evenimentele Bookfest, intrarea publicului va fi liberă atât în cadrul Salonului de Carte, cât și la toate evenimentele și proiectele interactive programate pe durata acestuia. Programul de vizitare va fi: miercuri, 30 mai — 10:00-20:00; joi, 31 mai — 10:00-20:00; vineri, 1 iunie— 10:00-21:00; sâmbătă, 2 iunie — 10:00-21:00; duminică, 2 iunie — 10:00-20:00.





Aflat pentru al treilea an consecutiv sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, Salonul Internațional de Carte Bookfest se va deschide cu o conferință având titlul „Carte, Educație, Viitor“, eveniment înscris în calendarul de activități organizate sub egida Proiectului „România Educată”, inițiat de Președintele României. Alături de președintele Klaus Werner Iohannis, vor vorbi despre importanța cititului scriitoarea Ioana Pârvulescu și jurnalistul Marian Voicu.Editurile le-au pregătit celor mici noi titluri și colecții dedicate, întâlniri cu autori și ilustratori, o mulțime de ateliere de colorat și desenat până la graffiti și bricolaj, maraton de lectură, precum și festivități de premiere pentru concursuri de eseuri. De asemenea, vizitatorii sunt așteptați cu reduceri pornind de la 20% și ajungând și la 80% la toate cărţile pentru copii şi adolescenţi, precum şi multe alte surprize, cadouri şi tombole cu premii.Ca în fiecare an, marele premiu Bookfest Junior constă în două sute de cărți oferite de editurile participante la acest program. Talonul pentru concurs poate fi decupat din harta-program Bookfest Junior 2018, care va fi disponibilă la punctele de informare Bookfest, și trebuie depus în urna aflată în standul Bookfest Junior (Pavilionul B2). Extragerea celor doi câştigători va avea loc duminică, 3 iunie, ora 16.00, în standul Bookfest Junior. Regulamentul concursului este disponibil pe www.bookfest.ro.Programul evenimentelor poate fi consultat și pe www.bookfest.ro Salonul Internațional de Carte Bookfest este organizat de Asociaţia Editorilor din România, sub egida Federației Editorilor din România, cu sprijinul Ministerului Culturii și Identității Naționale și al Ambasadei Statelor Unite ale Americii din București. Pentru al treilea an consecutiv, Salonul Internațional de Carte Bookfest este organizat sub Înaltul Patronaj al Președintelui României.Parteneri: Julius Meinl, Cumpăna, Klarmedia (partener monitorizare presă), Cris-Tim.Parteneri media: Hotnews.ro, Radio România Cultural, Observator Cultural, Accente, Sinteza.Bookfest este cel mai important salon de carte din România şi singurul eveniment al industriei editoriale care a reuşit să capete o dimensiune internaţională marcantă. La Salonul Internațional de Carte Bookfest de anul trecut (București, 24-28 mai 2017) au fost prezente peste 150 de expozanți, programul celor cinci zile cuprinzând peste 400 de evenimente, de la lansări şi dezbateri până la proiecţii cinematografice şi evenimente interactive. Invitat de onoare al acestei ediții a fost Suedia, fiind prezente nume precum Mårten Spångberg, Stina Wirsén, Cecilia Hansson, Athena Farrokhzad, Majgull Axelsson și Fredrik Backman. La edițiile internaționale anterioare țările invitate au fost: Spania, Ungaria, Franța, țările de limbă germană (Germania, Austria, Elveția), Polonia, Cehia și Israel.Salonul de Carte Bookfest are ediții locale în Timișoara, Cluj-Napoca, Tîrgu Mureș, Iași, Brașov și o altă ediție internațională la Chișinău.