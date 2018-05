Noaptea Muzeelor 2018/ Programul complet al muzeelor din țară, pe județe

Organizatorii anunţă că "mii de muzee şi instituţii culturale din 30 de ţări europene îşi aprind luminile şi deschid porţile în aceeaşi noapte". O privire aruncată asupra evenimentelor incluse de instituţiile culturale din ţară în programul Nopţii Europene a Muzeelor poate să arate şi care sunt zonele româneşti cu cele mai efervescente programe culturale.Muzeul de Istorie şi Ştiinţele Naturii Aiud Noaptea muzeelor 2018 15.00 - 23.00 str. Bethlen Gabor, nr.1, et.I, Aiud, jud.AlbaMuzeul Naţional al Unirii Alba Iulia Noaptea Muzeelor. Noaptea în care istoria prinde viaţă 19.00 - 00.30 Str. Mihai Viteazul, nr. 12-14, Alba Iulia, 510010Prietenii Nopţii Muzeelor din Alba-Iulia Asociaţia Forum Apulum Alba Iulia Comunităţi neparalele - O poveste vizuală 19:00 - 01:00 Str. Regina Maria, nr. 18, Alba Iulia - Casa ForumComplexul Muzeal Arad - Muzeul memorial Ioan Slavici şi Emil Monţia - Şiria Noaptea muzeelor 2018 18.00-24.00 Şiria – Parcul BohuşMuzeul Oraşului Lipova Noaptea muzeelor 2018 18.00 - 24.00 Lipova, str. Nicolae Bălcescu 21Complexul Muzeal Arad - Palatul Cultural - Expoziţia ştiinţele naturii Noaptea muzeelor 2018 20.00 - 02.00 Arad, Piaţa George Enescu, 1Muzeul Judeţean Argeş NOAPTEA MUZEULUI ARGESEAN 18.00 – 24.00 Bdul Armand Calinescu nr. 44, Pitesti, jud ArgeşCâmpulung Muscel Muzeul Municipal Câmpulung - Secţia Istorie şi Artă plastică Noaptea Muzeelor 2018 19.00 - 01.00 Str. Negru Vodă nr.119, loc. Câmpulung, jud. ArgeşMuzeul Municipal Câmpulung - Ansamblul Monumental Mausoleul Mateiaş Noaptea Muzeelor 2018 21.00 - 02.00 DN 73 Câmpulung Muscel – BraşovGaleriile Alfa Bacău Noapte Muzeelor 2018 18.00 - 00.00 str. Mărăşeşti, nr. 12,Muzeul de istorie Bacău Noaptea Muzeelor 2018 18,00 – 1,30 din str. 9 Mai, nr. 7Casa memorială „Nicu Enea” Noaptea Muzeelor 2018 18.00 - 00.00 str. Nicu Enea, nr. 13, BacăuMuzeul de Artă Bacău Noaptea Muzeelor 2018 18.00 - 00.00 str. N. Titulescu, nr. 23Muzeul Memorial Arany Janos Salonta Noaptea Muzeelor în Muzeul memorial Arany Janos din Salonta 10.00 - 00.00 str. Repiblicii nr. 1, SalontaMuzeul Ţării Crişurilor Noaptea Muzeelor 19.00-02.00 Str. Armatei Române nr. 1/A Oradea Sub genericul Muzeele orădene împreună!, evenimentul va avea loc în 19 spre 20 mai 2018, între orele 19.00-2.00. Şi de data aceasta, porţile majorităţii muzeelor şi punctelor muzeale existente în Oradea vor fi deschise orădenilor, bihorenilor şi turiştilor, încercînd astfel să se ofere spre cunoaştere şi admiraţie bunurile imobile şi patrimoniale deţinute de acestea. Vor putea fi vizitate următoarele obiective:Muzeul Ţării Crişurilor (sediul nou, Str. Armatei Române nr. 1/A). Aici se vor putea vizita următoarele expoziţii temporare: expoziţia Invenţiile unui geniu. „Maşinile” lui Leonardo da Vinci, expoziţia Artişti plastici orădeni din perioada interbelică, expoziţia Pictori şi sculptori orădeni din colecţiile Muzeului Ţării Crişurilor (1950-1980), expoziţia Donaţia Iosif Fekete (colecţia Muzeului Ţării Crişurilor),Expoziţia de artă decorativă contemporană din colecţia Muzeului Ţării Crişurilor (sticlă, ceramică, porţelan, tapiserie). La acestea se adaugă Vivariul, care oferă o expoziţie de animale mici (acvarii şi terarii). În cazul acestuia din urmă, ritmul de vizitare va fi afişat şi va fi respectat întocmai. De asemenea, tot aici, în Noaptea muzeelor va avea loc ediţia a IX-a a Festivalului Video Art Event, sub genericul INTERFACE – organizatori: Universitatea din Oradea, Facultatea de Arte, Departamentul de Arte Vizuale, Muzeul Ţării Crişurilor, Visual Container (Milano, Italia), Conflux (România). Din 1130 de artişti plastici din lume şi din România care au trimis filme pentru selecţie, au fost aleşi 41 (din Canada, SUA, Spania, Germania, Irlanda, Finlanda, Austria, Costa Rica, Grecia, Turcia, Franţa, Brazilia, Anglia, Ucraina, Republica Cehă, Iugoslavia, Argentina), ale căror creaţii pot fi vizionate în Noaptea muzeelor (în noul sediu al Muzeului Ţării Crişurilor).Muzeul Memorial „Iosif Vulcan” (Str. Iosif Vulcan nr.16)Muzeul Memorial „Aurel Lazăr” (Str. Aurel Lazăr nr.13)Muzeul „Ady Endre” (Parcul Traian nr.1)Muzeul Oraşului Oradea – Complex cultural (Muzeul Cetăţii şi Oraşului – Piaţa Emanuil Gojdu nr. 39-41). Dintre expoziţiile oferite aici menţionăm: Artefacte arheologice salvate din zona Velenţa, 2016-2017;Expoziţie de cărţi poştale sec. XIX –XX. Defileului Crişului Repede; Expoziţia artistului fotograf Bálint Zsigmond Afiap „Aproape de oameni”; Expoziţie Copilăria în comunism; Expoziţie ceasuri şi lămpi vechi; Expoziţia „Impact” din cadrul Galeriei de Artă, precum şi expoziţiile permanente: Lapidarium; Cercetări arheologice în Palatul Princiar; Renaştere prin Restaurare; Istoria fotografiei orădene/Colecţia de tehnică şi artă fotografică “Ştefan Toth”; Nouă secole de moştenire – file din istoria Episcopiei Romano-Catolice de la Oradea; Istoria Bisericii Reformate la Oradea; Episcopia Greco-catolică de Oradea – File de istorie; Rezistenţă şi represiune în Bihor.Muzeul Naţional Militar „Regele Ferdinand”, Filiala Oradea (Str. Armatei Române nr.24/A)Muzeul Episcopiei Ortodoxe de Oradea (str. Roman Ciorogariu nr.3)Catedrala romano-catolică (expoziţia dedicată tezaurelor bisericii romano-catolice, cavoul unde sînt înmormîntaţi episcopii importanţi ai cultului şi, ca noutate, spaţiile din subsolul Palatului Episcopal, fosta pivniţă de vinuri – str. Şirul Canonicilor nr.2/A)Catedrala greco-catolică „Sf. Nicolae” (obiecte de cult şi cavoul unde sînt înmormîntaţi şi episcopi-martiri ai bisericii greco-catolice – str. Iuliu Maniu nr.1)Centrul bisericesc expoziţional „Lorántffy Zsuzsana” (str. Libertăţii nr.38)Turnul Primăriei (Str. Tudor Vladimirescu nr.1) Sinagoga Neologă „Sion” (Str. Independenţei nr.22).Precizăm că şi de această dată OTL va propune un circuit care să faciliteze accesul la toate obiectivele amintite, între orele 19.00-2.00, după un orar care va fi făcut cunoscut în timp util prin presa locală. Transportul este gratuit.Complexul Muzeal Bistriţa - Năsăud 18.00 - 00.00 str. G-ral Grigore Bălan, 19 Bistriţa Botoşani Muzeul JudeţeanNoaptea Muzeelor la Muzeul de Istorie Botoşani 18,00-23,00 Str. Unirii, nr. 15, BotoşaniMuzeul Junilor Expozitia Junii din Şcheii Brasovului şi Braşovechi 18.00-24.00 str. Prundului nr. 1, Braşov, jud Braşov; Casa Ştefan Baciu Braşov Noaptea Muzeelor 18.00 - 00.00 strada Gh. Baiulescu nr. 9; Casa; Mureşenilor Braşov Noaptea Muzeelor 2018 18.00 - 00.00 Piaţa Sfatului nr. 25; Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov Noaptea Muzeelor 2017 18.00 – 04.00 Piaţa Sfatului nr. 25 Braşov; Muzeul de Artă Braşov Noaptea muzeelor 18.00-23.30 Bulevardul Eroilor 21, Braşov Buzău Muzeul Judeţean Buzău Escapada Nocturnă ed. a II-a 19.00 - 01.00 bd. Nicolae Bălcescu nr. 50Muzeul Municipal Râmnicu Sărat Noaptea Muzeelor 2018 la Râmnicu Sărat 19:00 - 00:00 Primăverii nr. 4, Râmnicu Sărat Caraş-Severin Muzeul Constantin Lucaci “Spaţiu şi Lumină” Bocşa Noaptea Muzeelor 19.00 - 00.00 Str. 1 Decembrie 1918, nr. 41, Bocşa; Muzeul Cineastului Amator Universul din spatele obiectivului 18.00 – 01.00; Universitatea „Eftimie Murgu”, Piaţa Traian Vuia nr. 1-4, Reşiţa,Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş Noaptea Muzeelor 2018- 18.00 - 01.00 Piaţa General Dragalina 2, Caransebeş 325400Muzeul Zoologic al Universităţii Babeş Bolyai Noaptea Muzeelor la Muzeul Zoologic 19.00 - 00.00 Str Clinicilor nr 5-7 Cluj-Napoca; Memorialul Gherla Represiune şi rezistenţă în România comunistă 19.00 – 01.00 str. Cărămizii, nr. 2, Gherla, jud. Cluj; Muzeul Municipal Dej PE URMELE TRECUTULUI ÎN COSTUME DE EPOCĂ 19:00 - 24:00 STR. 1 MAI, NR. 3, DEJ, JUDEŢUL CLUJ. Cu ocazia Nopţii Muzeelor Muzeul Municipal Dej aduce în atenţia iubitorilor de istorie evenimentul PE URMELE TRECUTULUI ÎN COSTUME DE EPOCĂ. Toţi cei îndrăgostiţi de trecut sunt invitaţi în incinta muzeului pentru a redescoperi atmosfera unor epoci pline de aventură, suspans şi romantism. Pentru ca experienţa trecutului să fie cât mai vie, muzeul vă invită la două concursuri: I. Concurs: ,,Cele mai frumoase şi inventive costume”. Muzeul Etnografic al Transilvaniei Noaptea Muzeelor 2018 18.00 - 01.00 str. Memorandumului nr. 21, Cluj-Napoca Muzeul Memorial "Octavian Goga" ORELE CENTENARULUI 19.00 - 22.30 Ciucea, jud. Cluj, str. Principala nr. 4; Muzeul de Istorie Turda Bucătăria şi obiceiurile culinare la români. Degustare de bucate la Potaissa pregătite după reţete antice 18.00 - 00.30 Turda, Str. B. P. Hasdeu, Nr. 2, jud. Cluj; Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei - Colecţia de Istorie a Farmaciei Noaptea Muzeelor la Colecţia de Istorie a Farmaciei 19.00 - 24.00 Piaţa Unirii, nr. 28, Cluj-Napoca; Vivariul Universitatii Babeş-Bolyai Expozitie foto "Viperele din Romania" 19.00 - 00.00 Str Clinicilor nr 5-7 Cluj-Napoca; Casino – Centrul de Cultură Urbană Expoziţie de trenuri în miniatură 10.00 – 00.00 Parcul Central „Simion Bărnuţiu”, clădirea Casino, FNCentrul Cultural Petre Ţuţea Ordinul Basarabilor – străjer de noapte în Bastionul Croitorilor 21.00 - 03.00; Bastionul Croitorilor – vechiul Muzeu de Istorie al Clujului, str. Baba Novac, nr. 35. Cluj-Napoca; Galeria de Artă Frezia Dej Vernisaj Voichiţa Manu Cecălăcean 19.00 – 24.00 Galeria de Artă, Piaţa Bobâlna, loc. Dej, jud. ClujMuzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni Noaptea Muzeelor la Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni 18.00 - 22.30 Str. Gábor Áron, nr.16, Sfântu-Gheorghe, judeţul CovasnaMuzeul Dunării de Jos Moştenire – Istorie - Continuitate 18.00 – 24.00 str. Progresului, 4, Călăraşi; Muzeului Civilizaţiei Gumelniţa Noaptea Muzeelor Editiţia XIV 18:00-24:00 Str. Argeşului, Nr. 101, Olteniţa, Călăraşi; Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa are în desfăşurare de Noaptea Muzeelor două expoziţii temporare : “Elevul în comunism”,realizată în colaborare cu Arhivele Naţionale, Filiala Călăraşi şi “Olteniţa- reper cartografic”, realizată în colaborare cu Muzeul Naţional de Istorie a României şi Muzeul Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi din Bucureşti. Cea din urmă poate fi vizitată, alături de expoziţia permanentă a muzeului, la sediul instituţiei , iar expoziţia “Elevul în comunism” poate fi văzută la Turnul de Apă, Olteniţa. Pe langă aceste evenimente, se realizează şi un spectacol de teatru stradal,”Imagini pe gramofon”,împreună cu partenerii de la Teatrul Judeţean “Tudor Vianu” din Giurgiu.; Muzeul Municipal Călăraşi Călătorie prin memoria locurilor 19.00 - 23.00 Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 3-5, CălăraşiComplexul Naţional Muzeal ”Curtea Domnească” Târgovişte Noaptea Muzeelor la Complexul Naţional Muzeal ”Curtea Domnească” Târgovişte 18.00 – 24.00. Vă invităm să vizitaţi gratuit expoziţiile temporare organizate la Muzeul de Istorie şi Muzeul de Artă, precum şi expoziţiile permanente ale următoarelor muzee: Ansamblul Monumental ”Curtea Domnească”, Muzeul Tiparului şi al Cărţii Vechi Româneşti, Muzeul de Artă, Muzeul de Istorie, Muzeul Evoluţiei Omului şi Tehnologiei în Paleolitic, Expoziţia „Metamorfozele unui loc al memoriei: de la cavalerismul Şcolii de Ofiţeri „Ferdinand I” la spaţiul profan al procesului şi execuţiei soţilor Ceauşescu şi al sfârşitului regimului totalitar din România”, Casa Atelier ”Gheorghe Petraşcu”. La fel ca şi la ediţiile precedente, muzeul va fi deschis între orele 18:00 – 24:00, intrarea fiind liberă.Muzeul de Artă Craiova prezintă expoziţia 1918 – Virtute, război, diplomaţie (expoziţie de cabinet) 18.00 - 01.30 Calea Unirii, Nr 15, Craiova, Dolj, Cod 200419; Universitatea Craiova - Colecţia multietnică a minorităţilor din Oltenia-Universitatea din Craiova 20.00-23.30 Casa Universitarilor, Calea Unirii 57, CraiovaMuzeul de istorie Teodor Cincu Tecuci - Expoziţie de carte veche “Valori bibliofile româneşti. Carte românească de învăţătură”; “România de altădată – muzică, uniforme şi costume” 20.00 - 02.00 Str. 1 Dcecembrie 1918 nr. 36; Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” - Noaptea Muzeelor 18.00 – 01.30 Str. Regiment 11 Siret nr. 6 A, Galaţi; Muzeul de Artă Vizuală Galaţi ARTA ÎN CULORILE NOPŢII 19.00-00.30 str. Tecuci nr.7, bloc V3; Asociaţia Galaţiul meu Noaptea muzeelor la Universitate 18.00 - 22.00 Strada Siderurgiştilor, nr. 34, bl. G4, sc. 2, ap. 36, GalaţiNoaptea meşteşugurilor creative în Ansamblul Moara de hârtie-Satul meşteşugurilor din Comana are loc de la 19.00 la 00.00 în str. Funieru nr. 278-280, Comana, Giurgiu.Muzeul Judeţean Gorj Alexandru Ştefulescu Noaptea Muzeelor 2018 15.00 - 24.00 Strada Geneva nr. 8, Târgu Jiu. Evenimentul Noaptea Muzeelor 2018 se va desfăşura în judeţul Gorj în trei locuri: Muzeul de Istorie şi Arheologie din str. Geneva nr. 8, Muzeul de Artă din str. Traian, nr. 2 şi Muzeul de Literatură „Tudor Arghezi” din Târgul-Cărbuneşti şi Colegiul Naţional „Tudor Vladimirescu” Târgu Jiu. Pe lângă expoziţiile de bază, vizitatorii vor fi plăcut surprinşi de prezentarea de expoziţii temporare, proiecţie de filme şi fotografie, lansări de carte, momente coregrafice, spectacole de teatru, balet, face painting şi muzică. Momentele de balet vor fi coordonate de Liliana Tăbuş, iar momentele de teatru de elevii Colegiului Naţional ”Tudor Vladimirescu” din Târgu Jiu.Muzeul Oltului şi Mureşului Superior Miercurea-Ciuc Noaptea Muzeelor la Muzeul Oltului şi Mureşului Superior 18.00 - 21.00 Str. Petőfi Sándor, nr. 23, cod 530210 , Miercurea-Ciuc, jud. HarghitaMuzeul de Istorie Locală şi Etnografie Brad Noaptea Muzeelor 2018 - 20.00 – 02.00 Brad, Str. Cloşca, nr. 2; Muzeul de Etnografie şi Artă Populară Orăştie Noaptea Muzeelor 2018 18.00 – 02.00 Orăştie, Piaţa Aurel Vlaicu, nr. 1; Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane - sediul Deva Noaptea Muzeelor 2018 14.00 - 02.00 Strada 1 Decembrie 39, DevaMuzeul Unirii Iaşi Noaptea Muzeelor 19.00 - 23.30 Strada Lăpuşneanu 14, Iaşi; Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu” Iaşi Noaptea Muzeelor 19.00 - 00.30 Piata Stefan cel Mare si Sfant nr. 1, Iasi; Muzeul Naţional al Literaturii Române Iaşi Poveşti centenare 17:00-24:00 Strada Vasile Pogor, nr.4. Vor fi deschise muzeele „Vasile Pogor”, „Mihail Sadoveanu”, „Mihai Eminescu”, „Ion Creangă” (Bojdeuca), „Mihai Codreanu”, „Sf. Ierarh Dosoftei – Mitropolitul”, Colecţia „Istoria teatrului românesc”, „Vasile Alecsandri” (Mirceşti), „Constantin Negruzzi” (Trifeşti),„Ionel Teodoreanu” (Golăeşti-Medeleni); Muzeul Mitropolitan Iaşi Descoperă Muzeul Mitropolitan Iaşi 17:00-21:00 Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, Nr. 16, Iaşi (demisolul Catedralei Mitropolitane); Centrul Cultural Ruginoasa ,,MARTURII DESPRE UNIRE”- Expozitie de fotografii, documente si carte dedicate Marii Uniri 10.00 – 14.00; 18.00 – 01.00 RUGINOASA, Judetul IASI; Muzeul de Istorie a Moldovei Noaptea Muzeelor 19.00 - 00.30 PALATUL CULTURII Piaţa Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 1 Iaşi; Muzeul de Artă Iaşi Noaptea Muzeelor 19.00 - 00.30 PALATUL CULTURII Piaţa Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 1 Iaşi; Muzeul Etnografic al Moldovei Noaptea Muzeelor 19.00 - 00.30 Palatul Culturii, et. I, P-ţa Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 1, Iaşi; Muzeul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi Descoperă cea mai veche Universitate din România 19.00 – 12.30 Copou, Str Titu Maiorescu 12, Iaşi; Colecţia „Istoria teatrului românesc” Poveste centenară 17.00 - 00.00 Parcul Copou, Iaşi; Muzeul „Ion Creangă” Poveste centenară 17.00 - 00.00 str. Simion Bărnuţiu nr. 4, Iaşi; Muzeul „Mihai Eminescu” Poveste centenară 17.00 - 00.00 Parcul Copou, Iaşi Muzeul „Otilia Cazimir” Poveste centenară 17.00 - 00.00 str. O. Cazimir, nr. 4, Iaşi; Muzeul „G. Topîrceanu” Poveste centenară 17.00 - 00.00 str. Ralet, nr. 7, Iaşi; Muzeul „Mihail Sadoveanu” Poveste centenară 17.00 - 00.00 aleea Mihail Sadoveanu nr. 12, Iaşi; Muzeul „Constantin Negruzzi” Poveste centenară 17.00 - 00.00 sat Hermeziu, com. Trifeşti, jud. IaşiMuzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş Noaptea Muzeelor 2018 18.00 - 00.00 str. Monetăriei nr. 1-3 şi str. Piaţa Izvoarelor nr.1, Baia Mare; Muzeul Judeţean de Etnografie şi Artă Populară Baia Mare Noaptea Muzeelor 18.00:00.00 Dealul Florilor nr. 1, Baia Mare, Maramureş; Complexul Astronomic Baia Mare Φ COSMOS 18.00 - 24.00 str. George Coşbuc, nr.16; Municipiul Baia Mare, Judeţul Maramureş Mureş Muzeul de Ştiinţele Naturii TârguNoaptea Muzeelor 2018 10.00-02.00 Str. Horea nr. 24.; Muzeul de Etnografie şi Artă Populară Târgu Mureş Noaptea Muzeelor 2018 10.00-02.00 Piaţa Trandafirilor, nr. 11; Cetatea Târgu Mureş Noaptea Muzeelor 2018 10.00-02.00 Str. Avram Iancu nr. 2; Palatul Culturii Târgu Mureş Noaptea Muzeelor 2018 10.00-02.00 Piaţa Victoriei, nr. 1Muzeul Ion Luca Caragiale Ploieşti Vernisajul expoziţiei temporare de grafică „Eroii lui Caragiale” 19.00- 01.00; Muzeul „Ion Luca Caragiale”, Ploieşti, str. Kutuzov, nr.1, secţie a Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova; Muzeul Foişorul Bellu Urlaţi Baronul Alexandru Bellu – artist fotograf 19.00 – 01.00 Urlaţi, str. Orzoaia de Sus nr. 12 Muzeul Crama 1777 Valea Călugarească; Lada de zestre – o poveste identitară românească 20.00 – 01.00 Comuna Valea Călugărească, str. Valea Largă nr. 139 A; Muzeul Conacul Pană Filipescu Filipeştii de Târg România 100 – restituiri documentare la Conac 19.30 – 01.00 Comuna Filipeştii de Târg, nr. 868; Muzeul Conacul Bellu Urlaţi Viaţa la conac în secolul XIX 19.00 – 01.00 Urlaţi, str. Orzoaia de Sus nr. 12; Filarmonica Paul Constantinescu Prin artă, spre bine 20.00 – 23.00 str. Anton Pann nr. 5; Muzeul Memorial B.P.Hasdeu Câmpina Seara la Castel 17.00 – 02.00; Castelul “Julia Hasdeu”, blvd. Carol I, nr. 199, Câmpina, Prahova Muzeul Ceasului „Nicolae Simache” Strada maestrilor ceasornicari 19.00 – 01.00 Ploieşti, str. Nicolae Simache nr. 1; Muzeul Judeţean de Artă Prahova "Ion Ionescu Quintus" Expoziţie de pictură, desen, obiect, sculptură, „La întretăierea lumilor“ – Ştefan Râmniceanu 17:00 - 01:00 Ploiesti, Blv. Independentei nr. 1Muzeul Ţării Oaşului Licăr de stele la Muzeul Ţării Oaşului (expoziţiile Constelaţii româneşti tradiţionale şi Semnele cerului) 18.00 – 23.30 Str. Victoriei, 140, Negresti-Oas, Satu-Mare, 445200Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău anunţă evenimentul Vreau şi eu la muzeu! 20.00 - 00.30 Zalău, strada Unirii nr. 9, jud. Sălaj. Manifestarea se înscrie în sfera preocupărilor de educaţie muzeală iniţiate de muzeul nostru în ultimii 10 ani. Pe parcursul a două zile (19-20 mai 2018) vor fi desfăşurate activităţi interactive pentru copii dar şi pentru adulţi de tipul atelierelor sau concursurilor cu premii. Experienţa ediţiilor trecute ne îndeamnă la desfăşurarea unor activităţi care implica familia, activităţi cu mare priză la public în anii anteriori. Astfel vor fi desfăşurate ateliere de litografie, confecţionare diverse obiecte după un model dat, concursuri de tras cu arcul sau jocuri de gladiatori, descoperă erorile, etc. În cadrul evenimentului va fi deschisă expoziţia temporară ”Bronzul roman din colecţiile MJIAZ”Complexul National Muzeal ASTRA Sibiu Noaptea ASTRA 18.00 - 00.30; Pădurea Dumbrava, nr. 16 – 20 (pentru muzeul în aer liber) / Piaţa Mică, nr. 11 / Piaţa Mică, nr. 21 Muzeul Bisericii Evanghelice C.A. din România Noaptea muzeelor 2017 10.00 - 21.30 Sibiu, str. Mitropoliei 30; Muzeul Municipal Mediaş Noaptea Muzeelor Medieşene 16.00 – 00.00 Str. Mihai Viteazu, Nr. 46, Mediaş, jud. SibiuMuzeul Bucovinei Suceava Noaptea Muzeelor 2018 18.00 - 24.00 Ştefan Cel Mare 33, Suceava; Muzeul Satului Bucovinean Noaptea Muzeelor 18.00 - 20.00 Aleea Cetăţii, Suceava; Muzeul de Artă "Ion Irimescu" Fălticeni Noaptea Muzeelor la Fălticeni 17.30 - 23.30 Str. Mihai Eminescu nr.2, Fălticeni; Muzeul de Istorie Suceava Noaptea Muzeelor 18.00 - 00.00 Strada Ştefan cel Mare 33, Suceava; Muzeul de Ştiinţele Naturii Suceava Noaptea Muzeelor 18.00 - 00.00 str. Ştefan cel Mare 33, Suceava; Cetatea de Scaun a Sucevei Noaptea Muzeelor 18.00 - 00.00 Aleea Cetăţii, Suceava Hanul Domnesc Suceava Noapte Muzeelor 18.00 - 00.00 str. Ciprian Porumbescu nr. 5, SuceavaMuzeul de Artă Timişoara oferă o expoziţie VICTOR VASARELY 18.00 – 23.30 Timişoara, Piaţa Unirii nr 1 . Născut la Pécs in aprilie 1906, Victor Vasarely a revoluţionat arta contemporană atât prin mesajul transmis cât şi/ mai ales printr-o nouă estetică, prin mjiloacele folosite şi prin regândirea rolului artei în societate. Parcurgând mai multe etape de creaţie şi îndeosebi de reinterpretare a esenţei artei, Vasarely trece de la grafică la pictură şi apoi la artă monumentală cu convingerea că dincolo de profilul ei clasic, arta trebuie să capteze dinamica interacţiunii cu privirea umană, cu ochiul care o sfredeleşte în căutarea poveştii, cu propria ei structură care nu se lasă destăinuită. Îmbinarea efortului de ˮdemocratizare a arteiˮ (Jozsef Sarkany, curatorul expoziţiei Victor Vasarely, Pécs) cu preocuparea de includere a structurii matematice a imaginii si, consecutiv, a mijloacelor inginereşti de sinteză a mesajului artistic, arta lui Vasarely se adresează omului contemporan poate cu o mai mare pregnanţă decât celor ce i-au fost contemporani, spun timişorenii.Muzeul Municipal de Istorie „Petre Voivozeanu”, Roşiorii de Vede Noaptea Muzeelor 18.00 - 24.00 Roşiorii de Vede, str. Dunării, nr.54; Muzeul Judeţean Teleorman UN CENTENAR ÎNTR-O NOAPTE 17.00 - 24.00 Strada 1848, nr.1, Alexandria, jud. TeleormanMuzeul Judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui 140 de ani de ani de la Războiul de Independenţa a României (1877-1878) 17.00 - 23.00 Strada Hagi Chiriac Nr.2, Vaslui, Judeţul Vaslui