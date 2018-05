Cel mai mare Bookfest din istorie începe pe 30 mai

Articol webPR

”Sunt ani de zile de când, ca mulți alți editori, am tot visat să putem primi publicul Bookfest la Romexpo în acest nou pavilion B2; sper ca și experiența vizitatorilor să fie una cu adevărat plăcută pentru că Bookfest 2018 este un eveniment organizat la cele mai înalte standarde și, îndrăznesc să spun, cu cele mai frumoase standuri dedicate cărților”, a declarat Grigore Arsene, președintele Asociației Editorilor din România, organizatorul Bookfest.Copiii vor fi vedete ale acestei ediții, care prinde sărbătoarea de 1 iunie chiar în mijlocul celor cinci zile de Bookfest. La standul dedicat copiilor, Bookfest Junior, cât și la standurile proprii, editurile Arthur, Booklet, Cartea Copiilor, Cartier, Casa, Casa Radio, Corint Junior, Curtea Veche Publishing, Diana, Frontiera, Humanitas/Colțul H Junior, Integral, Litera, Nemi, Niculescu, Polirom, TREI / Pandora M dar și distribuitori de carte pentru copii precum Maya’s Amazing Bookland (distributor Usborne) au pregătit pentru cei mici zeci de lansări de carte, ateliere și evenimente interactive menite să-i familiarizeze cu minunata lume a cărților.În ceea ce privește noutățile pregătite pentru această ediție de editurile participante, oferta este extrem de diversă. Astfel, editura Curtea Veche Publishing îi va aștepta pe cititori cu titluri noi din categoriile: beletristică, biografii, dezvoltare personală și psihologie practică dar și cărți pentru copii. Vizitatorii vor putea beneficia de promoția 2+1 la majoritatea titlurilor, inclusiv la noutăți, dar și de reduceri mari (între 30% și 80%) la peste 600 de titluri iar pachetele de cărți vor avea și ele 20% reducere. Printre multele titluri noi apărute la editură se numără și volumul Un strop de etrnitate, cu al cărui autor, psihosociologul francez Jacques Salome, vă veți putea întâlni la Bookfest joi, 31 mai, de la ora 18.00, la scena Arena.Tot joi, pe scena ARENA, dar de la ora 17, procurorul general Augustin Lazăr vine pentru al doilea an consecutiv, la Bookfest ca să prezinte un nou volum, pe care l-a coordonat împreună cu Mircea Duțu și Ovidiu Predescu, Protecția juridică a patrimoniului cultural și natural, volum dedicat Centenarului Marii Uniri dar și Anului european al patrimoniului cultural. Andrei Pleșu, fost ministru al Culturii și cel care semnează ”Cuvântul de însoțire” al cărții, va fi, de asemenea, prezent la eveniment pentru a vorbi despre volumul în cauză.Editurile Humanitas și Humanitas Fiction vor expune peste 1.000 de titluri ce vor putea fi achiziționate la reducere generală de 10%, dar edițiile de colecție vor beneficia și ele de reduceri speciale. Lucian Boia, Mircea Cărtărescu, Tatiana Niculescu, Cătălin Dorian Florescu, Radu Paraschivescu, Etgar Keret sau Domnica Petrovai sunt doar câțiva dintre autorii care pot fi regăsiți la standul Humanitas în cele cinci zile de Bookfest, pentru a-și prezenta cele mai recente apariții. Bunăoară, Cum am trecut prin comunism. Primul sfert de veac, de Lucian Boia, va fi lansat sâmbătă, pe 2 iunie, de la 12.00, iar Un om care scrie. Jurnal, 2011–2017, de Mircea Cărtărescu, va fi prezentat în aceeași zi, de la 14.30. O carte care va stârni cu siguranță multe discuții „Ei mă consideră făcător de minuni.“ Viața lui Arsenie Boca, de Tatiana Niculescu, va fi prezentată tot sâmbătă, dar de la 14.00. Necruțător critic al moravurilor, Radu Paraschivescu revine cu o nouă antologie a textelor sale despre ”excepționalismul carpatin” intitulată Două mături stau de vorbă. Scene românești, volum care va fi lansat sâmbătă, pe 2 iunie, de la 13.00. La rândul său, Humanitas Fiction celebrează SUA - Invitatul de Onoare Bookfest 2018 lansând volumul premiat cu Man Booker Prize în 2017, Lincoln între vieți, de George Saunders, carte tradusă de Radu Paraschivescu și care va fi prezentată sâmbătă, de la 12.30. Un alt eveniment editorial Humanitas Fiction pe care e bine să nu îl ratați este prezentarea cărții Și, deodată, cineva bate la ușă, a cunoscutului autor israelian Etgar Keret care va fi și prezent în standul editurii pentru lansarea care va avea loc sâmbătă, de la 15.45.La standul editurii Nemira de la Bookfest vor putea fi găsite circa 1000 de titluri cu reducere generală de 20%, iar pachetele promoționale vor putea fi achiziționate la stand cu reduceri de până la 35%. Printre noile cărți apărute la Nemira se află și volumele Tribar, de Andra Rotaru, Jocul de-a amiba, de Tara Skurtu și Frigul (elegie), de Mihai Ignat, din colecția de poezie Vorpal, volume ce vor fi lansate sâmbătă, 2 iunie, ora 17.00, la scena Arena.Editura Polirom a pregătit și pentru această ediție Bookfest un extrem de bogat calendar de lansări ale autorilor români și străini, care acoperă o gamă extrem de variată de domenii, de la eseistică și istori, până la sociologie, ficțiune și cărți pentru copii. Chiar din a doua zi de Bookfest, pe 31 mai, de la ora 18.00, Polirom îi așteaptă pe cei interesați la Scena ARCA pentru lansarea unei cărți eveniment: Forța civică a femeilor, coordonată de Andreea Paul, eveniment la care vor fi prezente 100 de reprezentante active ale societății civice românești. Sâmbătă, de la ora 12.00, la scena ARENA, editura propune o dezbatere pornind de la volumul lui Vintilă Mihăilescu, Etnogeneză și țuică, care va fi lansat în prezența autorului și a invitaților Mircea Vasilescu, Șerban Anghelescu și Călin-Andrei Mihăilescu. Varujan Vosganian revine în calitate de autor de ficțiune cu o reeditare a romanului Statuia comandorului, carte care va fi lansată sâmbătă, de la 12.30, la standul editurii Polirom. În colecția Biblioteca Polirom, Bogdan-Alexandru Stănescu propune câteva noutăți ale unor mari autori contemporani, Haruki Murakami, Uciderea Comandorului (I), Carlos Ruiz Zafón, Labirintul spiritelor și Yan Lianke, Zile, luni, ani, cărți care vor fi lansate vineri, pe 1 iunie, de la 18.00, pe scena ARENA. Tot vineri, pentru că este și 1 iunie, copiii sunt invitați, de la ora 16.00, să ia parte la o serie de lansări Polirom Junior, special pregătite pentru ei la standul Bookfest Junior: Pumn-de-Fier, de Mircea Pricăjan, Războiul solomonarilor, de Moni Stănilă, 25 de grame de fericire, de Massimo Vachetta și Antonella Tomaselli, și Sylvie și Bruno, de Lewis Carroll, vor fi prezentate de Bogdan-Alexandru Stănescu și de invitații săi, Veronica D. Niculescu, Moni Stănilă, Corina Anton și Mircea Pricăjan, supravegheați cu atenție de invitatul special Pumn-de-Fier.La standul editurii Litera, vor fi disponibile peste 1000 de titluri dintre care 400 noi printre care Ordinea de zi, de Éric Vuillard, carte recompensată în 2017 cu cel mai prestigios premiu literar francez - premiul Goncourt, sau volumul Omul suspendat, al autorului Saul Bellow, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în anul 1976. De 1 iunie, Litera mică pregătește o serie de suprize și evenimente pentru cei mai mici dintre cititori. Printre noutăți se vor afla, în premieră la Bookfest, și bestsellerurile clubului de carte dedicat copiilor și adolescenților – Clubul Printre Litere: Povești de seară pentru fete rebele 2, noile apariții din colecția Micul Zen: Motoraș, un iepuraș fără astâmpăr; Nu mi-e somn!; Mă relaxez cu Anda, micuța panda! și Rina Ursulina e furioasă dar și Pookie puiul mamei din seria Aventuri de la Ham Hotel.Peste 400 de titluri vor putea fi găsite și la standul editurii Vremea iar reducerile sunt de 20% la absolut toate titlurile. Editura Niculescu vine la Bookfest cu peste 500 de titluri, reduceri între 20 – 50% la orice titlu, 50% reducere la titluri din Colecţia de Dezvoltare Personală, pachete promoţionale la preţuri speciale și o varietate de titluri interesante, disponibile la preţuri unice de 5 şi 10 lei. Vizitatorii vor găsi la stand o zonă dedicată cărţilor în limba engleză, titluri noi şi reduceri substanţiale de până la 50% la cărţile Oxford University Press. Cu ocazia lansării volumului Zece îngeri mititei, de Florentina Chifu, care va avea loc joi, 31 mai, de la ora 18, la standul Bookfest Junior, vizitatorii vor beneficia de 30% reducere la achiziţionarea cărţii. Totodată, editura oferă 30% reducere la achiziţionarea cărţilor din colecţia „Întrebări MARI şi mici“, în ziua lansării dedicate, care va avea loc vineri, 1 iunie 2018, la ora 18:00. Prin achiziţionarea oricăreia dintre seriile „Întrebări MARI şi mici“ sau „Caută şi Găseşte“ ale NICULESCU Kids, vă calificați automat în Tombola „Piticii curioşi“, unde puteți câştiga un Microscop “National Geographic”.• Editura For You va fi prezentă cu 350 de titluri și cu reduceri de 20-50%, precum și numeroase pachete promoționale cu prețuri variind între 60 și 120 de lei.• Editura Casa Radio vine la Bookfest cu reduceri de peste 60% la apariţiile din Colecţia de teatru radiofonic Fonoteca de Aur, seriile Shakespeare, Molière, Goldoni, Ibsen, Hugo iar la stand vizitatorii vor putea găsi peste 140 de titluri.• Editura Linghea va fi prezentă cu circa 110 titluri cu reducere generală de 20% iar, la achiziționarea a trei cărți, una va fi gratuită.• Editura Baroque Books aduce la Bookfest peste 150 de titluri cu reduceri cuprinse între 10% și 60%.• Editura Cartea Copiilor va prezenta la stand aproximativ 120 de titluri cu reduceri cuprinse între 25% și 30%.• Editura Cetatea de Scaun Târgoviște acordă reduceri de 30% la cele circa 300 de titluri care vor fi disponibile la stand.La fel ca la toate evenimentele Bookfest,atât în cadrul Salonului de Carte, cât și la toate evenimentele și proiectele interactive programate pe durata acestuia.miercuri, 30 mai — 10:00-20:00;joi, 31 mai — 10:00-20:00;vineri, 1 iunie— 10:00-21:00;sâmbătă, 2 iunie — 10:00-21:00;duminică, 2 iunie — 10:00-20:00.Programul evenimentelor va fi afișat în curând pe pagina www.bookfest.ro este organizat de Asociaţia Editorilor din România, sub egida Federației Editorilor din România, cu sprijinul Ministerului Culturii și Identității Naționale și al Ambasadei Statelor Unite ale Americii din București. Pentru al treilea an consecutiv, Salonul Internațional de Carte Bookfest este organizat sub Înaltul Patronaj al Președintelui României.este cel mai important salon de carte din România şi singurul eveniment al industriei editoriale care a reuşit să capete o dimensiune internaţională marcantă. La Salonul Internațional de Carte Bookfest de anul trecut (București, 24-28 mai 2017) au fost prezente peste 150 de expozanți, programul celor cinci zile cuprinzând peste 400 de evenimente, de la lansări şi dezbateri până la proiecţii cinematografice şi evenimente interactive. Invitat de onoare al acestei ediții a fost Suedia, fiind prezente nume precum Mårten Spångberg, Stina Wirsén, Cecilia Hansson, Athena Farrokhzad, Majgull Axelsson și Fredrik Backman. La edițiile internaționale anterioare țările invitate au fost: Spania, Ungaria, Franța, țările de limbă germană (Germania, Austria, Elveția), Polonia, Cehia și Israel.Salonul de Carte Bookfest are ediții locale în Timișoara, Cluj-Napoca, Tîrgu Mureș, Iași, Brașov și o altă ediție internațională la Chișinău.