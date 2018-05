Astazi, 10 mai, lansare. Dinții ascuțiți ai binelui de Bogdan Răileanu, un nou roman în colecția „Scriitori români contemporani“ a Editurii Humanitas

Astazi, joi, 10 mai, de la ora 19, la Librăria Humanitas de la Cișmigiu, sunteti invitati la lansarea romanului Dinții ascuțiți ai binelui de Bogdan Răileanu, recent apărut în colecția „Scriitori români contemporani“ a Editurii Humanitas, coordonată de Andreea Răsuceanu. La eveniment vor vorbi, alături de autor, criticul literar Angelo Mitchievici, jurnalista Luiza Vasiliu și Andreea Răsuceanu.„Am vrut să scriu despre destinul teribil al unui cămătar și despre căință. Am inclus aici probabil toate fricile și speranțele mele. Am avut coșmaruri și am visat frumos în același timp construind în minte drumul unui om. Nu am fibră de interlop în mine, recunosc. Mi-ar fi greu să dorm liniștit noaptea, dar cred că în fiecare interlop există o coardă a binelui care vibrează. Pentru că în lumea lor e nevoie de echilibru, nu poate fi doar rău și amăgire. La fel cum, în oglindă, în lumea celor care se ocupă în mod evident doar cu binele, răul apare și echilibrează balanța ca un parazit de care un ecosistem are nevoie ca să funcționeze.” (Bogdan Răileanu)Ce se întâmplă atunci când un temut cămătar bucureștean trece printr-o criză mistică, aflând că s-a îmbolnăvit de cancer la plămâni? Dar când, într-o aparentă lume a binelui și toleranței, ies la iveală adevăratele fațete ale vieții monahale? Cu scene care amintesc de filmele lui Tarantino și ale fraților Coen, cu un umor întunecat și o luciditate necruțătoare, romanul lui Bogdan Răileanu impune un personaj memorabil, pe Maldini, interlop sângeros și sentimental.Dinții ascuțiți ai binelui e o carte scrisă cu înțelegere autentică față de lucruri pe care de obicei le înecăm în revoltă ipocrită, cu o poezie difuză, bine temperată în care autorul îmbracă mai întâi periferia bucureșteană – sediul ”bandei” lui Maldini –, apoi spațiul recluziunii călugărești. Bogdan Răileanu s-a născut la Buftea, pe 11 iunie 1980. A absolvit Facultatea de Jurnalism din cadrul Universității din București.În 2015 a debutat cu o povestire în revista Iocan, ulterior publicând proză scurtă și în alte reviste literare. În 2017 i-a apărut volumul de proză scurtă Tot spațiul dintre gândurile mele.