Orchestra și Corul Forțelor Terestre Americane Staționate în Europa concertează la Timișoara și Sibiu

Concertul de la Timişoara va avea loc pe 30 aprilie la Filarmonica Banatul Timişoara, Sala Capitol, iar cel de la Sibiu pe 2 mai la Filarmonica de Stat, Sala Thalia, ambele reprezentaţii fiind programate de la ora 19,00.Concertele vor include piese celebre compuse de Aaron Copland, Bela Bartok şi Leonard Berstein.Orchestra, aflată sub comanda Lt. Col. Dwayne Milburn, este staţionată în Sembach, Germania, şi a fost înfiinţată în 1940. Are în componenţă 65 de grupuri de concert şi fanfară, 35 de grupuri pentru muzică de ceremonie, grupurile de jazz USAREUR Standard, trupa de muzică dixie Rhine River Ramblers, trupa de rock modern The Musik Brigade şi ansambluri de muzică de cameră.Alături de Corul Soldaţilor USAREUR, Orchestra este în prezent a treia organizaţie muzicală ca mărime a Armatei SUA, membrii săi având statutul de ambasadori muzicali ai armatei americane în Europa. Ei sunt aleşi prin concurs şi sunt muzicieni profesionişti, absolvenţi ai unor universităţi şi conservatoare de muzică prestigioase din Statele Unite.Corul Soldaţilor USAREUR se află sub comanda căpitanului Aaron Morris şi a fost înfiinţat în 1963 pentru a ridica moralul trupelor americane prin reprezentaţii muzicale, dovedindu-se rapid a fi un instrument de succes în promovarea relaţiilor cordiale dintre comunitatea americană din Europa şi naţiunile gazdă.Spre deosebire de colegii lor din orchestra USAREUR, membrii Corului Soldaţilor nu trebuie sa fie muzicieni profesionişti. Selecţia se face prin audiţii extrem de competitive la care participă soldaţi din toate structurile Armatei SUA. Aceştia urmează apoi o pregătire intensă în dans, teatru şi muzică, se mai arată în comunicat.The USAREUR Band & Chorus au mai mult de 200 de misiuni muzicale anual, în cadrul unor turnee în ţări din Europa, Orientul Mijlociu şi Africa de Nord.