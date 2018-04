Scriitoarea Herta Muller, laureată cu Premiul Nobel pentru Literatură, a fost suspendată din Uniunea Scriitorilor din România pentru că nu și-a plătit cotizația

„Herta Muller este membră a USR, filiala din Timișoara. În acest moment ea este suspendată, neplătindu-și de ani de zile cotizația. Este suspendată, asta înseamnă că nu are drept de vot, atâta tot. Nici nu a venit la alegeri, acum o săptămână. În rest, ea este membră. Ba mai mult, au fost câțiva din Uniune care s-au oferit să plătească pentru ea cotizația, numai că nu pot plăti fără să o întrebe pe ea. Herta Muller a zis că nu o interesează Uniunea. Cotizația este de 150 de lei pe an”, a declarat pentru HotNews.ro Nicolae Manolescu, președintele Uniunii Scriitorilor.„Nu are nici o legatură cu Premiul Nobel, ci are legătură cu statutul USR, așa e dintotdeauna. E singura măsură pe care o putem să o luăm față de acești oameni care refuză să plătească această minimă cotizație”, a spus Manolescu.Președintele Uniunii a declarat că banii din această taxă se duc către toate evenimentele organizate de filiale și că toate asociațiile de scriitori din afară percep astfel de taxe. "Nu poți să obligi pe nimeni să aparțină unei uniuni de breaslă, dacă nu vrea. În toate uniunile există taxe. Banii se duc pe o mulțime de lucruri: pe programe, pe tot ce fac ei pe plan local, pe deplasări, pe plata utilităților. Cu excepția revistelor, care sunt finanțate de la buget și prin noi, prin sediul central, toate celelalte cheltuieli de zi cu zi sunt suportate din cotizații și din alte fonduri atrase, dar care în perioada de criză au fost zero. Pe acești bani s-au publicat antologii cu scrierile celor din filiale și multe altele", a declarat Nicolae Manolescu.Cotidianulmarți informația că Herta Muller a fost suspendată din drepturi în cadrul Uniunii Scriitorilor din România pentru că nu și-a plătit cotizația.Uniunea Scriitorilor din România a precizat pentru Libertatea că sunt 2.600 de membri, din care 600 nu și-au achitat cotizația. „Aceștia 600 sunt în continuare membrii noștri și figurează în bazele de date, dar sunt suspendați din drepturi, adică nu au dreptul să voteze sau nu au dreptul să participe la anumite proiecte de filiale. În momentul în care își plăteasc cotizația, sunt repuși în drepturi imediat”, potrivit USR.Herta Muller, scriitoare germană de origine română, a câștigat în 2009Uniunea Scriitorilor își alege în prezent noul președinte. Scrutinul se desfășoară pe filiale, astfel că alegerile s-au încheiat în filialele Piteşti, Craiova, Timişoara, Arad şi la filialele de Critică, Dramaturgie şi Proză din Bucureşti. Rezultatele vor fi anunţate pe data de 5 mai, când se deschid urnele din toate filialele, potrivit Agerpres.Candidații la funcția de președinte al Uniunii, pentru mandatul 2018-2023, sunt criticul literar Nicolae Manolescu (actualul președinte), scriitorii Dan Lungu, Ştefan Mitroi şi Simona Vasilache şi eseistul Narcis Zărnescu, transmite agenția de presă citată.