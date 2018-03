Guvernul aproba cu intarziere OUG privind manifestarile de Centenar/ Viorica Dancila: Imi pare rau ca s-a produs aceasta intarziere, dar eu nu cred ca trebuie sa privim la trecut

Guvernul va aproba in sedinta de miercuri un proiect de Ordonanta de Urgenta privind manifestarile care vor avea loc cu ocazia Centenarului. Actul normativ este aprobat cu intarziere in conditiile in care in care au trecut deja trei luni din anul Centenarului, iar autoritatile nu stiu inca ce manifestari vor avea loc cu aceasta ocazie. "Îmi pare rău că s-a produs această întârziere, dar eu nu cred că trebuie să privim la trecut", a declarat premierul Viorica Dancila, la inceputul sedintei de guvern de miercuri.Actul normativ nu aproba manifestarile in stine, ci creeaza cadrul legal pentru finantarea lor. Manifestarile vor fi cunoscute in perioada urmatoare."O altă ordonanţă de guvern pe care o vom adopta astăzi se referă la desfăşurarea Centenarului, un moment aşteptat. Îmi pare rău că s-a produs această întârziere, dar eu nu cred că trebuie să privim la trecut, ci trebuie să privim spre viitor şi să facem tot ceea ce depinde pentru ca românii să se bucure de un eveniment atât de important cum este Centenarul. În acest sens, este vorba de o ordonanţă care să asigure coordonarea manifestărilor Centenarului, dar, în acelaşi timp, să acorde şi cadrul legal pentru finanţarea acestor manifestări", a spus Dancila.Manifestarile ar urma sa fie prezentate in perioada urmatoare de catre ministrul culturii."Sper ca în cel mai scurt timp să putem să ieşim, domnul ministru, şi cu ceea ce presupune Centenarul, cu manifestările care au reieşit în urma dezbaterii şi ştiu că aveţi toată implicarea pentru ca vineri să putem vorbi pe larg despre acest lucru", a mai spus Dancila.