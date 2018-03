Balerina Francesca Velicu a fost nominalizata la Laurence Olivier Awards

Articol webPR

Ajunsa in vara lui 2016 la English National Ballet, prin destramarea trupei de balet create de Johan Kobborg la Opera Nationala Bucuresti, Francesca Velicu, cea care la numai 17 ani interpreta magistral rolul Kitri din baletul Don Quijote, muzica Ludwig Minkus, libret Marius Petipa, a reusit, in mai putin de doi ani, sa-i impresioneze pe britanici. Pe cea mai competitiva piata de dans si balet din intreaga lume, talentul tinerei balerine a fost rasplatit cu nominalizarea la cele mai ravnite distinctii din Regat, lucru unic, chiar si pentru cei de la ENB. Astfel, la National Dance Awards - premiile Asociatiei Criticilor britanici-a fost nominalizata la categoriile: "Cea mai buna interpretare feminina intr-un balet modern" pentru rolulin faimosul balet "The Rite of Spring" al legendarei PINA BAUSCH si "Emerging Artist", iar marti, 6 Martie, a primit nominalizarea pentru cea mai buna interpretare, categoria Dance, pentru acelasi rol. Laurence Olivier Awards sunt echivalentul premiilor Tony, din SUA, premiile societatii teatrale londoneze, incluzand si performante din opera si balet.Reamintim ca din acea trupa de vis care ne-a incantat vremelnic si pe noi la ONB, si alti balerini romani au ajuns pe scene de prima marime. Marina Minoiu (memorabila Manon) la Royal Danish Ballet, Bianca Stoicheciu la Bejart Ballet, Cristi Preda la Batalov Ballet.