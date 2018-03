Gala Premiilor Oscar: "The Shape of Water" de Guillermo del Toro a castigat trofeul pentru "cel mai bun film"

La categoria "cel mai bun film" din 2018 au fost nominalizate lungmetrajele "Call Me by Your Name" (de Luca Guadagnino), "Darkest Hour" (de Joe Wright), "Dunkirk" (de Christopher Nolan), "Get Out" (de Jordan Peele), "Lady Bird" (de Greta Gerwig), "Phantom Thread" (de Paul Thomas Anderson), "The Post" (de Steven Spielberg), "The Shape of Water" (de Guillermo del Toro) si "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" (de Martin McDonagh).Cea de-a 90-a gala a Premiilor Oscar a fost prezentata de vedeta de televiziune Jimmy Kimmel si a avut loc la Dolby Theatre din Los Angeles.La categoria "cea mai buna actrita in rol principal" trofeul Oscar i-a fost inmanat lui Frances McDormand pentru interpretarea din "Three Billboards outside Ebbing, Missouri", iar Gary Oldman a primit trofeul pentru categoria "cel mai bun actor in rol principal" pentru interpretarea din "Darkest Hour".