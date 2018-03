Premiile Cesar 2018: "120 Battements par minute", de Robin Campillo, a fost desemnat cel mai bun film

Principalul prezentator al galei, Manu Payet, a deschis ceremonia dupa ora locala 21.00. Vanessa Paradis a declarat gala deschisa oficial cu un discurs emotionant despre campania fundelor albe lansate recent de Academie, cu hashtagul "#NowWeAct", pentru combaterea violentei impotriva femeilor.Actrita spaniola Penelope Cruz a fost recompensata, asa cum a fost anuntat, cu un trofeu onorific pentru intreaga cariera.Premiul pentru "cel mai bun film" a fost castigat de "120 Battements par minute", de Robin Campillo, recompensat cu marele premiu al juriului la Cannes in 2017, care, de altfel, a avut cele mai multe nominalizari la gala premiilor Cesar.La aceasta categorie au mai fost nominalizate: "Au revoir la-haut", de Albert Duponte, "Barbara", de Mathieu Amalric, "Le Brio", de Yvan Attal, "Patients", de Grand Corps Malade si Mehdi Idir, "Petit paysan", de Hubert Charuel, "Le Sens de la fete", de Eric Toledano si Olivier Nakache.Titlul de "cel mai bun regizor" i-a revenit lui Albert Dupontel, pentru "See You Up There". La aceasta categorie au mai fost nominalizati Robin Campillo ("120 BPM"), Mathieu Amalric ("Barbara"), Julia Ducournau ("Raw"), Hubert Charuel ("Bloody Milk"), Michel Hazanavicius ("Redoubtable") si Eric Toledano si Olivier Nakache ("C'est la Vie!").Premiul pentru "cel mai bun actor" a fost castigat de Swann Arlaud, pentru "Petit paysan/ Bloody Milk". La aceasta categorie au mai fost nominalizati Daniel Auteuil ("Le Brio"), Jean-Pierre Bacri ("Le Sens de la fete"), Guillaume Canet ("Rock'n Roll"), Albert Dupontel ("Au revoir la-haut"), Louis Garrel ("Le Redoutable") si Reda Kateb ("Django").Titlul de "cea mai buna actrita" i-a revenit lui Jeanne Balibar, pentru "Barbara". Au mai fost nominalizate: Juliette Binoche, pentru "Un beau soleil interieur", Emmanuelle Devos, pentru "Numero Une", Marina Fois, pentru "L'Atelier", Charlotte Gainsbourg, pentru "La Promesse de l'aube", Doria Tillier, pentru "Monsieur & Madame Adelman", si Karin Viards, pentru "Jalouse".Premiul pentru cea mai buna actrita in rol secundar i-a revenit Sarei Giraudeau pentru interpretarea sa din "Bloody Milk". La aceasta categorie au mai fost nominalizate actritele Laure Calamy pentru "Ava", Anais Demoustier pentru "La Villa", Adele Haenel pentru "120 BPM" si Melanie Thierry pentru "See You Up There".Trofeul pentru cel mai bun actor in rol secundar i-a fost acordat lui Antoine Reinartz pentru "120 BPM". Nominalizati au mai fost Niels Arestrup si Laurent Lafitte, pentru interpretarile lor din "See you Up There", si Gilles Lellouche si Vincent Macaigne, pentru "C'est la Vie!".Cea mai buna actrita debutanta a fost desemnata Camelia Jordana, pentru performanta ei din "Le Brio", iar cel mai bun actor debutant a fost ales Nahuel Perez Biscayart, pentru aparitia sa in "120 BPM". Cel mai bun film de debut a fost ales "Bloody Milk", regizat de Hubert Charuel.La categoria "cel mai bun film strain" a triumfat "Loveless", de Andrey Zvyagintsev. Au mai fost nominalizate pentru acest trofeu filmele: "The Nile Hilton Incident", de Tarik Saleh, "Dunkirk", de Christopher Nolan, "The Royal Exchange", de Marc Dugain, "La La Land", de Damien Chazelle, "Noces/ A Wedding", de Stephan Streker, si "The Square", de Ruben Ostlund.Premiul pentru cel mai bun scenariu original a fost castigat de Robin Campillo, pentru "120 BPM", iar premiul pentru cel mai bun scenariu adaptat a fost castigat de Albert Dupontel si PIerre Lemaitre pentru "See You Up There"."120 BPM" s-a mai impus la categoriile "cel mai bun montaj" (Robin Campillo) si "cea mai buna coloana sonora" (Arnaud Rebotini).Cel mai bun documentar a fost desemnat "I Am Not Your Negro", de Raoul Peck, iar la categoria "cea mai buna animatie" a castigat filmul "The Big Bad Fox and Other Tales", regizat de Benjamin Renner si Patrick Imbert.Cel mai bun scurtmetraj a fost desemnat "Les Bigorneaux", regizat de Alice Vial, iar cel mai bun scurtmetraj animat a fost desemnat "Pepe le Morse", regizat de Lucrece Andreae.