VIDEO Un film despre Van Gogh, realizat din 65.000 de picturi in ulei animate, in cursa pentru un Oscar

''Loving Vincent'', primul film de animatie de lungmetraj in care fiecare dintre cele 65.000 de cadre este un tablou pictat in ulei, spune povestea vietii pictorului Vincent Van Gogh din perspectiva unei anchete asupra mortii sale si mizeaza pe originalitate in cursa pentru un premiu Oscar, informeaza AFP, citata de Agerpres.





Coproductia polonezo-britanica, nominalizata pentru cel mai bun film de animatie, concureaza cu productii americane cu bugete impresionante. Costurile peliculei dedicate artistului olandez s-au ridicat la doar 5,5 milioane de dolari, adica de treizeci de ori mai mici decat cele ale animatiei ''Coco'' de la Disney, unul dintre celelalte patru filme nominalizate.





''Bineinteles, totul sau nimic, vreau statueta'', a spus, razand, pentru AFP Dorota Kobiela, realizatoarea poloneza a peliculei, asezata intr-un fotoliu galben ca nuantele din peisajele cu Proventa semnate de Van Gogh, pictorul preferat al realizatoarei.





Sotul sau, Hugh Welchman, corealizatorul acestui inedit lungmetraj, care a lucrat si la pelicula ''Peter & the Wolf'', castigatoarea unui Oscar pentru scurtmetraj in 2008, este optimist in ceea ce priveste rezultatul competitiei pentru Oscar.





''Filmul nostru este outsiderul. In general, categoria aceasta este dominata de Disney si Pixar, dar am presentimentul ca am putea fi una dintre marile surprize din acest an'', a marturisit realizatorul.





Bazat pe un scenariu original semnat de scriitorul polonez Jacek Dehnel, filmul spune povestea din perspectiva lui Armand Roulin, fiul postasului din Arles pe care pictorul olandez l-a imortalizat in mai multe portrete. Tanarul are indoieli referitor la ipoteza sinuciderii artistului si initiaza propria ancheta.

Realizat in studiourile de la Gdansk, filmul a fost o provocare imensa in special pentru cei 125 de pictori din lumea intreaga care s-au alaturat proiectului. Cadrele pictate au avut ca punct de plecare scene reale, filmate cu actori, iar rezultatul este un amestec de tablouri inedite si tablouri celebre semnate de Van Gogh precum ''Pont sur la Seine a Asnieres'' sau ''La Nuit etoilee''.





Pentru cele 93 de minute de film, au fost necesare 65.000 de planse pictate manual, o munca demna de calugarii benedictini.





''Ritmul de munca a fost foarte lent, in medie un sfert de secunda de film pe zi'', a explicat realizatoarea, care a lucrat sapte ani la acest proiect.





Pentru o secunda din film, au fost necesare in medie 12 cadre, toate pictate manual, unul dupa celalalt. Un artist realiza in medie sase tablouri pe zi adica o jumatate de secunda din film, in cazul scenelor simple.