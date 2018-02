Le Monde: Filmul "Nu ma atinge-ma", o excursie in intimitate / El Pais: Acordarea Ursului de aur, o alegere discutabila / Ce mai spune presa internationala despre pelicula Adinei Pintilie

The Hollywood Reporter caracterizeaza drept "provocator" filmul Adinei Pintilie, "Nu ma atinge-ma/ Touch Me Not", care a fost premiat sambata seara cu Ursul de Aur la Festivalul International de Film de la Berlin, in timp ce cotidianul spaniol El Pais spune ca "este filmat cu raceala estetica si afectiune pentru protagonisti". Le Monde il vede ca "o excursie in intimitate", iar The Guardian scrie ca marele castigator al editiei a 68-a a Berlinalei a fost "o surpriza", noteaza news.ro.





Le Monde numeste filmul Adinei Pintilie "Une excursion dans l'intimite" (O excursie in intimitate). 'Touch Me Not' a fost departe de a aduna voturi in unanimitate printre critici si primii spectatori (Berlinala este un festival deschis publicului). Intre manual de dezvoltare personala si exercitiu formal, filmul pune in scena eforturile unei femei (actrita britanica Laura Benson) pentru a-si depasi fobia pe care o are fata de contactul fizic".





"De la terapia de grup ca experienta, regizoarea isi conduce personajele in pura fictiune iar barbatii si femeile detin rolul pe care-l au in realitate. Aceasta excursie in intimitate, ghidata de doua priviri feminine, cea a actritei si cea a regizoarei, uneori prezenta pe ecran, a sedus cel de-al doilea juriu, cel care a atribuit premiul pentru "cel mai bun lungmetraj de debut", mai scrie Le Monde.





Cotidianul spaniol El Pais vorbeste despre "o alegere discutabila" a presedintelui juriului care a preferat filmul Adinei Pintilie.





"Intr-o decizie destul de discutabila, 'Nu ma atinge-ma/ Touch Me Not', al romancei Adina Pintilie, a obtinut Ursul de Aur pentru cel mai bun film la cea de-a 68-a editie a Festivalului International de Film de la Berlin, o editie care nu va fi amintita pentru cea mai buna selectie din competitie. Juriul, prezidat de regzorul german Tom Tykwer, a preferat sa evidentieze o realizare care se afla la granita dintre realitate si fictiune, in care se aud conversatii in limba engleza si in germana, si care se incadreaza perfect in sectiunea "pelicula din festival cu caracteristici de experiment".





"Pintilie intra in dialog direct cu una dintre protagonistele sale, Laura, o femeie care nu suporta ca cineva sa o atinga, si care-si investigheaza in sexualitatea sa propriile limite, de la intimitate la atractie. Spectatorul asista si la un curs de yoga intr-un spatiu laborator cu elevi foarte diferiti (...)". "Totul este filmat cu raceala estetica si afectiune pentru protagonisti", concluzioneaza criticii de la El Pais.





The Guardian spune ca "filmul "Nu ma atinge-ma/ Touch Me Notᅡ, un film romanesc despre frica de intimitate si realizarea eliberarii sexuale a fost castigatorul neasteptat al Ursului de Aur".





Filmul Adinei Pintilie, care apare in propriu rol, "impresioneaza prin inteligenta, incredere in sine si originalitate", anunta inaintea galei The Hollywood Reporter.





Publicatia americana declara "Touch Me Not", "un film provocator despre sexualitate si intimitate".





"Alegand 'Touch Me Not' in fata altor filme preferate de public la Berlin - precum filmul lui Wes Anderson 'Isle of Dogs' sau drama romantica a lui Thomas Stuber 'The Aisles' - juriul transmite un mesaj despre notiunile de frumusete si diversitate, apropiate festivalului care a fost dominat de miscarea #MeToo, de discutiile despre structurile de putere de pe ecran si din afara industriei de film", mai scriu cei de la The Hollywood Reporter.





Jurnalistii Variety au fost de parere ca, "daca cineva este socat de 'Nu ma atinge-ma', nu a inteles ideea'. Aceasta explorare "nonlineara a intimitatii cauta sa conteste notiuni de frumusete". In lungmetrajul sau, Pintilie foloseste trupuri de toate felurile "pentru a explora granitele initimitatii". "Adina face un eseu video despre intimitate si o foloseste pe Laura (Laura Benson), o femeie de peste 50 de ani, ca un fel de muza".





Presedintele juriului a motivat alegerea castigatorului pe scena de la Berlinale Palast: "Am vazut filme extrem de diferite, care au spus multe, dar am reusit sa descoperim ca ne-ar placea sa premiem ceea ce poate cinematografia sa faca astazi, dar si pentru ce va putea face in viitor", a spus Tom Tykwer.





Dupa ce a fost recompensata si cu trofeul pentru "cel mai bun lungmetraj de debut" cu "Nu ma atinge-ma", Adina Pintilie, vadit emotionata, a spus pe scena galei ca nu se astepta la acest trofeu (Ursuld e Aur, n.r) si ca i-ar placea ca dialogul pe care il propune filmul sa ajunga peste tot in lume.





"Au fost cateva zile foarte interesante. Am fost curioasa sa vad cum vor reactiona presa si spectatorii, pentru ca filmul este o invitatie la dialog. Provocam privitorul sa isi reconsidere ideea despre intimitate, frumusete. Reactiile au fost impartite, iar asta spune multe despre... Filmul va fi perceput foarte subiectiv. Depinde de ce va atinge in fiecare. Pentru multi nu va fi confortabil, dar ii provocam sa faca o introspectie. ne bucuram mult pentru acest premiu. Are sens, pentru ca filmul este necesar, mai ales in zilele acestea, cand frica fata de celalalt creste si exista atat de multe conflicte in lume. Este o invitatie la empatie. Sa il accepti pe celalalt care este diferit de tine", a declarat Adina Pintilie in conferinta de presa organizata dupa incheierea ceremoniei de decernare a premiilor.





Filmul prezinta oameni care tanjesc dupa intimitate, dar se tem de ea in acelasi timp. "Este o lupta interioara. Titlul este o contradictie intre nevoia de intimitate si frica de ea. Este o imposibilitate gramaticala, dar asta este ideea".





Lungmetrajul, o productie Romania-Germania-Cehia-Bulgaria-Franta, cu un buget de aproximativ 1 milion de euro, ii are in distributie pe Laura Benson ("Someone Else in the Evening"), Tomas Lemarquis ("X-Men: Apocalypse") , Christian Bayerlein, Grit Uhlemann, Hanna Hofmann, Seani Love, Irmena Chichikova, Rainer Steffen, Georgi Naldzhiev si Dirk Lange.





Este al doilea trofeu Ursul de Aur obtinut de un lungmetraj romanesc, dupa performanta realizata de "Pozitia copilului", de Calin Peter Netzer, in 2013.