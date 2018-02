Adina Pintilie spune ca nu se astepta ca pelicula "Touch me not" sa primeasca "Ursul de Aur"

Regizoarea Adina Pintilie, al carei film "Nu ma atinge-ma"/ "Touch me not" a castigat cel mai ravnit premiu al Berlinalei, a declarat ca nu se astepta sa obtina Ursul de Aur cu aceasta pelicula in care mai multe personaje cauta intimitatea, dar in acelasi timp se tem de ea, noteaza Reuters, potrivit Agerpres.





"Este atat de important ca acest lucru se intampla pentru ca ne-ar placea ca dialogul pe care il propune 'Touch me not' sa ajunga peste tot in lume. Va invitam, deci, pe voi, spectatorii, la dialog", a declarat vadit emotionata regizoarea la primirea premiului.





Pintilie a marturisit totodata ca se afla intr-o "stare febrila" in urma unei gripei contractate - o stare perfect adecvata, dupa cum a precizat regizoarea, pentru acceptarea premiului.





"Touch me not" a divizat publicul celei de-a 68-a editii a Festivalului de Film de la Berlin si a fost o alegere surpriza pentru cel mai ravnit premiu de la Berlinala, care prezinta anual cineasti consacrati, dar si noi nume din industria cinematografica - socand o parte a audientei cu scenele sale explicite, dupa cum remarca Reuters.





"Nu este despre ce poate face cinema-ul, ci despre unde poate duce", a declarat presedintele juriului, regizorul german, Tom Tykwer, citat de DPA.