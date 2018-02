Marea Rusine - prima piesa de teatru despre sclavia romilor, pe 20 februarie la ARCUB

"Piesa de teatru 'Marea Rusine' porneste de la experienta unei tinere rome care, aflata intr-un moment important al dezvoltarii sale educationale, crede ca a spune adevarul este mai presus de normele cotidianului in care traieste si pune in joc propria cariera, iubire, familie, pe propriul sine", se arata in comunicat.Alina Serban este initiatoarea teatrului politic rom din Romania, incepand cu anul 2009, devenind cunoscuta cu piesa feminista autobiografica "Declar pe propria raspundere" in 2011. Absolventa de la UNATC si de la Royal Academy of Dramatic Art (RADA) la Londra, Alina Serban a jucat in 2017 in scurt metrajul Scris/Nescris, singurul scurtmetraj din Romania nominalizat la European Film Awards, potrivit RomaniaPozitiva.ro Alina Serban a jucat si rolul principal in doua filme europene de lung metraj: Seule a mon mariage (Belgia) si Gipsy Queen (Germania), iar in prezent este imaginea festivalului One World Romania, editia 2018. In urma cu un an, ea a fondat compania de teatru Untold Stories/Povesti Nespuse.Intrarea la spectacol este libera.Piesa de teatru, prezentata cu sprijinul Centrului National de Cultura a Romilor-Romano Kher, va fi urmata de o sesiune de intrebari si raspunsuri, cu participarea actorilor.Scenariul si regia: Alina SerbanAsistent regie: Radu PocovnicuDin distributie: Alina Serban, Oana Rusu, Elena Duminica, Sorin Sandu, Radu Ciobanasu.