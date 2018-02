Scriitorul Mircea Cartarescu a castigat premiul "Thomas Mann" pentru Literatura pe 2018, unul dintre cele mai prestigioase premii literare germane, relateaza News.ro.





Acordat de Academia Bavareza de Arte Frumoase si de orasul Lubeck, premiul va fi decernat scriitorului roman in cadrul unei ceremonii organizate la Teatrul Lubeck, pe 17 noiembrie 2018, potrivit unui anunt facut de editura Humanitas. Laudatio va fi sustinuta de scriitorul german Uwe Tellkamp.





"In ultimele patru decenii, Mircea Cartarescu a devenit cea mai importanta voce din literatura romana, la inceput prin poemele sale, apoi prin romanele, povestirile si eseurile sale. Cu "Orbitor", aceasta fascinata trilogie polifonica, Mircea Cartarescu s-a inscris in literatura universala", a fost motivatia juriului.





Mircea Cartarescu, nascut pe 1 iunie 1956, in Bucuresti, a absolvit Facultatea de Limba si Literatura Romana a Universitatii din Bucuresti in 1980. Este profesor doctor la catedra de Istoria literaturii romane a Facultatii de Litere, Universitatea din Bucuresti, poet, prozator, critic literar si publicist, membru al Uniunii Scriitorilor din Romania, al PEN Romania si al Parlamentului Cultural European. A semnat peste 25 de volume personale si este prezent in numeroase volume colective si antologii. Dintre scrierile sale mai importante fac parte "Nostalgia", "Levantul", trilogia "Orbitor" si romanul "Solenoid".





Cartile sale au fost traduse, pana in prezent, in 24 de limbi. A primit numeroase premii literare romanesti si zece importante premii internationale, intre ele: premiul international pentru Literatura de la Vilenica (2011), premiul international pentru Literatura "Haus der Kulturen der Welt" (2012), premiul international pentru Literatura, la Berlin (2012), premiul Spycher - Literaturpreis Leuk, in Elvetia (2013), marele premiu al Festivalului International de Poezie de la Novi Sad (2013), premiul "Tormenta en un vaso", Spania (2014), premiul Euskadi de Plata, San Sebastian (2014), premiul cartii pentru intelegere europeana al orasului Leipzig, in 2015, si premiul de stat al Austriei pentru literatura europeana, in 2015.





Dupa 1989, este activ in publicistica pe diferite teme de actualitate culturala si politica. I-au fost decernate, intre altele, Ordinul national "Serviciul credincios" in gradul de Comandor (2000), Ordinul "Meritul cultural" in gradul de Mare ofiter categoria A (2006), Medalia Chevalier de l'ordre des arts et des lettres (2008), Medalia "Nihil Sine Deo" a Casei Regale romane (2016).