Cum sa descoperi secretele de familie, sa fii credincios stramosilor tai si sa iti alegi propria viata

Recomandare de lectura

De la primul pas facut in aceasta lume, purtam cu noi, fara sa stim, un „sac" de poveri ale familiei: drame nespuse, doliuri neincheiate, povesti rusinoase. Motivand ca „este spre binele nostru" sa nu ne vorbeasca despre secretele de familie, parintii si bunicii ne condamna, inconstient, la a repeta ciclul de traume suferite de stramosi.In acest ghid practic de psihogenealogie, suntem ajutati sa punem ordine in „santierul" mostenit de la generatiile anterioare, sa ne asumam familia, cu bune si rele, si sa detensionam (prin iertare, nu prin uitare) conflictele care ne bantuie de generatii. Cartea clarifica principalele notiuni de psihogenealogie si ofera instrumentele necesare („atomul social", „gensociograma") pentru impacarea cu sine, dar si cu stramosii.Autoarea acestei carti, Anne Ancelin Schützenberger, este creatoarea conceptului de „psihogenealogie", lucreazaca psihoterapeut si specialist in psihodrama.