Un program folosit pentru descoperirea plagiatelor a dezvaluit sursa de inspiratie a 11 piese scrise de Shakespeare

Un program folosit de profesori pentru a descoperi plagiatele a dezvaluit sursa a 11 piese scrise de William Shakespeare, potrivit The New York Times, citat de news.ro. Doi profesori au gasit un manuscris nepublicat pe care ei cred ca scriitorul englez l-a consultat pentru a scrie piese ca "Regele Lear", "Richard al III-lea" si "Henric al V-lea".

"Daca se dovedeste a fi ceea ce spun ei, va fi o descoperire care are loc o data la o generatie sau mai multe", a spus Michael Witmore, director al Folger Shakespeare Library din Washington.

Descoperirea a fost facuta de Dennis McCarthy si June Schlueter, iar o carte in acest sens va fi lansata saptamana viitoare de editura academica D.S. Brewer si British Library.

Autorii studiului nu sugereaza ca Shakespare a plagiat, ci ca a citit si a fost inspirat de manuscrisul "A Brief Discourse of Rebellion and Rebels", scris la finalul anilor 1500 de George North, figura putin importanta la curtea reginei Elizabeth, care a fost ambasador in Suedia.

"Este o sursa la care a tot revenit", a spus McCarthy. "Si-a pus amprenta pe limba, a dat forma scenelor si, intr-o anumita masura, a influentat filozofia pieselor".

Intr-o cronica a volumului ce urmeaza sa apara, David Bevington, profesor umanist la Universitatea din Chicago si editor al cartii "The Complete Works of William Shakespeare" (editia a saptea), spune ca este "o revelatie" datorita corelatiilor cu piesele.

Martin Meisel, profesor de literatura dramatica la Universitatea Columbia, a precizat intr-o alta cronica faptul ca volumul este "argumentat impresionant". El a adaugat ca nu exista indoiala ca manuscrisul "trebuie sa fi fost in mintea lui Shakespeare" in timp ce a scris piesele.

McCarthy a folosit tehnici moderne de a-si prezenta dovezile. WCopyfind, un program care descopera plagiatul, a ales cuvinte comune si fraze din manuscris si piese.

In prefata manuscrisului, North ii indeamna pe cei care se vad urati sa faca tot posibilul sa fie frumosi in sinea lor, sa sfideze natura. El foloseste o succesiune de cuvinte pentru a argumenta, inclusiv "proportie", "sticla", "trasatura", "deformat", "lume", "umbra" si "natura". In monologul de la inceputul piesei "Richard al III-lea" ("Azi, iarna vrajbei noastre..."), tiranul foloseste aceleasi cuvinte in aceeasi ordine pentru a ajunge la concluzia opusa: avand in vedere ca este urat pe dinafara, el se va comporta ca un ticalos ce pare a fi.

Cercetatorii umanisti au folosit tehnici asistate de computer timp de mai multe decenii, iar Dennis McCarthy a fost inspirat sa foloseasca acest program de Sir Brian Vickers, care a utilizat o tehnica similara in 2009 pentru a-l identifica pe Shakespeare drept coautor al piesei "Edward III".

Shakespeare nu a folosit doar aceleasi cuvinte ca North, deseori el le-a folosit in scene care au teme similare si chiar in cazul acelorasi personaje istorice. Intr-un alt pasaj, North foloseste sase temeni pentru caini, pentru a sustine ca la fel cum cainii exista intr-o ierarhie naturala, la fel si oamenii. Shakespeare foloseste aceeasi lista de caini pentru a transmite o viziune similara in "Regele Lear" si "Macbeth".

Pentru a se asigura ca North si Shakespeare nu folosesc surse comune, McCarthy a verificat fraze in baza de date Early English Books Online, care contine 17 milioane de pagini din aproape toate lucrarile publicate in engleza intre anii 1473 si 1700. El a descoperit ca aproape nicio alta lucrare nu contine aceleasi cuvinte in pasaje de aceeasi lungime. Unele cuvinte sunt rare in mod special. "Trundle tail", de exemplu, apare intr-o singura lucrare de dinainte de 1623.

Thomas North, traducator al lui Plutarh, i-a atras atentia lui McCarthy in 2006, cand a inceput sa studieze sursele lui Shakespeare.

In varsta de 53 de ani, McCarthy a petrecut 12 ore sau mai mult in fiecare zi in fata computerului. El a gasit, mai intai, o referire la manuscrisul lui George North, un var al lui Thomas North, intr-un catalog online din 1927, unde era scris ca ar fi "foarte interesant" de comparat anumite pasaje cu Shakespeare.

In 2011, el i-a prezentat lui Schlueter analiza facuta si, impreuna, au inceput urmarirea documentelor.

In ceea ce il priveste, McCarthy planuieste sa publice noi volume bazate pe tehnicile lui electronice, sperand sa prezinte mai multe descoperiri care sa faca lumina in ceea ce priveste felul in care Shakespeare si-a scris piesele.