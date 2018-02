Muzeul Taranului Roman, despre incidentul de duminica: In mod nefericit, protestatarii de ieri, ca si cei de acum 5 ani, nu au vazut in MTR un loc al dezbaterii, ci un instrument de propaganda religioasa

Comunicatul integral remis luni de Muzeul Taranului Roman, semnat de directorul interimar Liliana Passima:

Ne-am fi dorit ca acest eveniment sa fie promovat catre public de toata media scrisa si audiovizuala pe masura importantei sale. Din pacate, trebuie sa alaturam invitatiei noastre si un raspuns cu privire la incidentul creat ieri, 4 februarie 2018, la Cinema Muzeul Taranului, prin care dorim sa precizam pozitia MNTR.Muzeul National al Taranului Roman este o institutie culturala de prim rang in contextul lumii muzeale romanesti si europene care, prin programul sau expozitional si al actiunilor culturale realizate, organizate in parteneriate sau gazduite de-a lungul timpului, a propus o perspectiva vie asupra traditiei si a fenomenelor corelate acesteia, chestionand si valorificand sub diverse forme si expresii culturale teme majore ale culturii taranesti si urbane. Preocuparea constanta de a documenta si valoriza problematica lumii si a societatii traditionale in relatie directa cu cea a culturii urbane este deja o marca a muzeului nostru si expozitiile, actiunile culturale, conferintele, publicatiile de specialitate ale editurii noastre sunt o marturie in acest sens.De peste zece ani, prin infiintarea Cinema Muzeul Taranului, MNTR a initiat un proiect cultural de anvergura, deschis publicului ca o activitate conexa, cu rol de formator cultural si de dezbatere de idei si teme dintre cele mai reprezentative ale fenomenului cinematografic national si international, fiind gazda celor mai importante festivaluri romanesti si internationale (premierele celor mai bune productii cinematografice romanesti, Les films des Cannes, Docuart, Kinodisseea, Next, Astra film, Culese din Balkani, Saptamana Filmului Maghiar, British Documentary, Audience Award, Dakino, Festivalul Filmului European etc.). Trebuie sa mentionam caracterul cultural al CMT, al carui sprijin financiar de la Europa Cinemas a impus o calitate a proiectiilor cinematografice oferite publicului, proportia covarsitoare a filmelor fiind dedicata documentarelor antropologice si etnologice, a filmelor de arta, a filmelor care trateaza probleme psiho-socio-culturale, a filmelor pentru tineri. Unele dintre acestea au produs dezbateri reale asupra problemelor si dramelor contemporane, contribuind la o cunoastere mai profunda a societatii actuale.In acest sens, ne-am apropiat un public format in mare parte din studenti, tineri, specialisti si doritori de a consuma acte culturale intr-o atmosfera prietenoasa, deschisa interogatiilor intelectuale si ale dialogului productiv. Nu putem fi de acord cu tipul de manifestare precum cea petrecuta ieri seara, din mai multe motive. In primul rand, am mizat intotdeauna pe decenta, conduita si pregatirea intelectuala a publicului nostru spectator, indiferent de apartenentele legate de religie, sex, mediu etc. In al doilea rand, dreptul la vizionare a unui film nu poate fi incalcat de unii spectatori in detrimentul celorlalti. Si mai grav, cei care nu sunt de acord cu continutul unui film nu au dreptul legal de a agresa verbal sau de orice alta natura pe ceilalti spectatori, platitori de bilet si acestia la randul lor. Daca cei implicati doreau sa protesteze legal ar fi putut sa o faca in fata institutiei, pastrandu-se in limitele permise de lege. Pe de alta parte, exista astazi suficiente mijloace de a-ti arata dezacordul in probleme care tin de subiecte care pot crea divergente de opinie. O modalitate de a dezbate in mod real filmul ar fi fost o discutie la finalul proiectiei, in care am fi putut eventual gasi raspuns la intrebari precum: unde se termina arta si incepe propaganda, de care filmul este acuzat. Cu siguranta puteau fi dezbatute o multime de alte probleme pe care filmul le pune: cat de pregatita si disponibila este o societate actuala pentru rezolvarea unor probleme sociale acute care au impact in special asupra generatiilor tinere.In mod nefericit, protestatarii de ieri, ca si cei de acum 5 ani, nu au vazut in MTR un loc al dezbaterii, ci un instrument de propaganda religioasa, facand un real deserviciu atat imaginii muzeului, ca institutie publica, cat si principiului tolerantei pe care religia crestina il propune ca mod de viata. Ne pare rau sa constatam ca modul de comportament al contestatarilor a fost generat de confuzia in a atasa unei institutii publice de cultura o misiune pe care indeobste o au cultele religioase.Ne afirmam cu aceasta ocazie dorinta de a nu fi transformati in terenul minat al unor confruntari care tin mai degraba de ideologie decat de credinta. Misiunea muzeelor este inainte de toate o invitatie la descoperire, reflectie si participare adresata fiecaruia dintre noi fara a restrictiona actul cultural si libertatea de constiinta.Nu in ultimul rand, ne cerem scuze spectatorilor de ieri seara cu regretul de a le fi prilejuit un moment atat de neplacut si ii asiguram ca acest tip de incidente nu se vor mai repeta. Reprogramarea proiectiei va fi anuntata ulterior.Liliana PassimaDirector interimar