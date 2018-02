Concert de Jazz: FREE FALL– Lucian Ban si Alex Simu, un proiect inspirat de muzica marelui clarinetist Jimmy Giuffre.

Cei doi muzicieni de origine romana vor sustine un concert cu piese de Jimmy Giuffre, compozitii orginiale inspirate de Jimmy Giuffre si improvizatii libere.Am avut placerea sa stam de vorba cu Lucian Ban despre proiectul sau inspirat de clarinetistul Jimmy Giuffre."Jimmy Giuffre este una din personalitatile care m-a influentat in formarea mea muzicala" povesteste Lucian Ban. "Giuffre a devenit faimos in 1947 cand a compus pentru ochestra lui Woody Herman cunoscutul standard "Four Brothers". De acolo, muzica lui a evoluat iar in anii 50 a format un trio alaturi de chitaristul Jim Hall si contrabasistul Ralph Pena, trioul fiind in avantgarda jazului de atunci."Trioul a fost refacut in 1960 cu Paul Bley la pian si Steve Swallow la bass, iar muzica lui a pus bazele a ceea ce numim acum Chamber Jazz. Muzica nu a avut la acel moment un succes comercial dar albumele Fusion si Thesis sunt considerate acum ca fiind un moment important in istoria jazului - au fost reeditate de ECM in 1992."Pe Paul Bley l-am descoperit ascultind trioul lui Jimmy Giuffre, iar Bley a ajuns la randului lui sa aiba o influenta asupra stilului meu. Giuffre povestea ca a simtit nevoia sa experimenteze o formula de jazz fara baterie ascultand sonatele lui Debussy, in muzica lui gasind apoi elemente de improvizatie libera, contrapunct si influente din muzica secolului XX. Muzica lui a fost considerata prea experimentala iar, dupa Free Fall, album inregistrat pentru Columbia Records in 1963, Giuffre nu a mai avut ocazia sa mai imprime un alt album timp de 10 ani. In 1990 trioul s-a reunit si a inregistrat doua albume live (Life of a trio:Saturday si Sunday) si cateva albume in studio, Privind in urma astazi ne dam seama cat de mult a influentat muzica lui dezvolarea jazului modern.""Proiectul Free Fall preia numele albumului inregistrat in 1963 si este prima colaborare a lui Lucian Ban cu Alex Simu. Colaborarea cu Alex Simu este o bucurie pentru mine. Alex este un muzician de mare valoare recunoscut si premiat pentru muzica compusa de el. In afara de asta Alex Simu este pasionat de clarinete si contribuie la dezvoltarea instrumentului. In concert va canta cu un clarinet tenor si un clarinet bass extended la a caror dezvoltare a contribuit.""Ma bucur ca vom putea prezenta acest proiect la Bucuresti (Institului Francez miercuri 7 Februarie), la Filarmonica Lira din Braila - 8 Februarie, la Centrul Multicultural din Brasov (unde se desfasoara singurul program dedicat jazzului contemporan afiliat si produs de o universitate din Romania - Universitatea Transilvania, 9 Februarie), la Bistrita (Societatea de Concerte) si la centrul de Arta si Cultura al orasului Zalau (10 si 11 Februarie)."Concertul va contine piese compuse de Jimmy Giuffre dar si piese compuse de Lucian Ban si Alex Simu inspirate de muzica lui Giuffre.Unul dintre cei mai cunoscuți muzicieni români de jazz, pianistul Lucian Ban și-a câștigat renumele pe scena newyorkeză grație unei serii de proiecte și albume de primă mână, sound-ul pianului său aducându-i din partea criticilor comparații cu Vladimir Horrowitz și McCoy Tyner, Ban fiind considerat ”unul din cei mai buni pianiști care s-au mutat la New York în ultima decadă” (Bruce Lee Gallanter).Împreună cu renumitul contrabasist american John Hebert, Lucian Ban a initiat si condus Octetul Enesco Re- Imagined dedicat reinterpretării lucrărilor celebrului compozitor George Enescu, un proiect ce s-a bucurat de o excelentă primire în presa internațională, castigand o serie de premii BEST OF 2010 fiind aplaudat pe marile scene ale lumii: London Jazz Festival/Royal Elizabeth Hall, Barcelona Jazz Festival, Jazz dÓr din Strasbourg, Capitala Culturală Europeană de la Guimaraes, Portugalia, și altele. Considerat de cunoscutul ziar britanic The GUARDIAN drept „un nume de urmarit / a name to watch” pianistul, compozitorul și aranjorul Lucian Ban, originar din Cluj, activează la New York unde este liderul mai multor grupuri (Tuba Project, Elevation, Sam Newsome & Lucian Ban), toate implicând muzicieni de prim rang, recunoscuți în întreaga lume. A editat 8 albume sub nume propriu pentru case de discuri americane și europene iar in 2013 si-a facut debutul pentru celebra casa de disc uri ECM Records ( Keith Jarrett, Jan Garbarek, etc) cu „Transylvanian Concert” album ce-i va aduce consacrarea internationala.Criticul Terrell Holmes de la All About Jazz spunea in 2003 despre pianistul roman : " Pianistul Lucian Ban cântă cu o fluenţă şi o sensibilitate care amintesc atât de un Vladimir Horowitz cât și de un McCoy Tyner"Alex Simu este un saxofonist, compozitor si aranjor de origine romana stabilit din 2003 in Amsterdam. Simu are cunostiinte vaste in domeniul familiei clarinetelor, iar experienta sa inovatoare a dus la dezolvatarea unei noi abordari instrumentale atat din punct de vedere tehnic cat si stilistic. Inovatiile fac referire la acustica instrumentului, Simu dezvoltand astfel clarinetul tenor si clarinet d'amore, si continua cu extindere posibilitatilor instrumentale ale clarinetului bas. Toate acestea caracterizeaza instrumentele lui Alex Simu precum unice in lume, fiind dezvoltate să întâmpine exigenețele sonore și expresive ale imaginației sale. Activ pe scena muzicii de jazz si world music inca din 1999, Alex Simu a concertat pe cele mai mari scene ale lumii, insumand 41 de țări pe 5 continente. Printre cele mai recente recunoasteri internationale se numara distingerea cu premiul “Golden Calf” de către Academia de Film a Țărilor de Jos, pentru coloana sonoră a filmului “Beyond Sleep”.