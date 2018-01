Eurovision Romania: Jukebox feat Bella Santiago, Rafael & Andy si Mihai Traistariu, castigatorii celei de-a doua semifinale

Spectacolul a avut loc la Teatrul National "Mihai Eminescu" din Timisoara si a fost prezentat de actrita Diana Dumitrescu si de cantaretul Cezar Ouatu.Jukebox feat Bella Santiago, Rafael & Andy si Mihai Traistariu au fost desemnati finalisti ai selectiei nationale in urma voturilor exprimate de juriu (format din Marian Ionescu, Ilinca Bacila, Nicu Patoi, Liliana Stefan si Viorel Gavrila), obtinand in total 58, 40 si, respectiv, 39 de puncte.Ilinca Bacila a acordat punctele astfel: Romeo Zaharia (un punct), Pragu' de Sus (doua puncte), Rafael & Andy (3 puncte), Alessandro Danescu (4 puncte), Endless feat Maria Grosu (5 puncte), Miruna Diaconescu (6 puncte), Serena (7 puncte), Jessie Banes (8 puncte), Mihai (10 puncte) si Jukebox feat Bella Santiago (12 puncte).Marian Ionescu a votat astfel: Romeo Zaharia (un punct), Serena (doua puncte), Alessandro Danescu (3 puncte), Mihai (4 puncte), Pragu￯ de Sus (5 puncte), Miruna Diaconescu (6 puncte), Othello (7 puncte), Endless feat Maria Grosu (8 puncte), Jukebox feat Bella Santiago (10 puncte) si Rafael & Andy (12 puncte).Liliana Stefan a acordat urmatoarele puncte: Othello (un punct), Pragu' de Sus (doua puncte), Serena (3 puncte), Miruna Diaconescu (4 puncte), Mihai (5 puncte), Endless feat Maria Grosu (6 puncte), Alessandro Danescu (7 puncte), Jessie Banes (8 puncte), Rafael & Aandy (10 puncte) si Jukebox feat Bella Santiago (12 puncte).Nicu Patoi a votat astfel: Miruna Diaconescu (un punct), Endless feat Maria Grosu (doua puncte), Serena (3 puncte), Pragu' de Sus (4 puncte), Othello (5 puncte), Romeo Zaharia (6 puncte), Jessie Banes (7 puncte), Rafael & Andy (8 puncte), Mihai (10 puncte) si Jukebox feat Bella Santiago (12 puncte).Viorel Gavrila, presedintele juriului, a acordat urmatoarele puncte: Alessandro Danescu (un punct), Serena (doua puncte), Jessie Banes (3 puncte), Othello (4 puncte), Miruna Diaconescu (5 puncte), Pragu' de Sus (6 puncte), Rafael & Andy (7 puncte), Romeo Zaharia (8 puncte), Mihai (10 puncte) si Jukebox feat Bella Santiago (12 puncte).In cea de-a doua semifinala au concurat: Jukebox feat Bella Santiago ("Auzi Cum Bate"), Alessandro Danescu ("Breaking Up"), Meriem ("End The Battle"), MIHAI ("Heaven"), Jessie Banes ("Lightning Strikes"), Romeo Zaharia ("Maybe This Time"), Othello ("Noi Suntem Padure"), Miruna Diaconescu ("Run For You"), Serena ("Safari"), Pragu' de Sus ("Te Voi Chema"), Endless feat Maria Grosu ("Thinking About You") si RAFAEL & ANDY ("We Are One").Semifinala a fost deschisa de aradeanul de origine portugheza Ricardo Caria, care a interpretat un cover al melodiei "Amar Pelos Dois", cu care Salvador Sobral a castigat editia de anul trecut a concursului muzical. Artistul a incheiat show-ul cu o piesa dedicata orasului Lisabona.Trupa Cargo a sustinut un recital in care si-a prezentat si cel mai nou single, "Romanie, te strig!". Intre alte melodii pe care le-a interpretat trupa s-au numarat si "Doi pasi" si "Na ma lasa sa-mi fie dor".Pe scena au urcat si cantareata sarba de origine croata Neda Ukraden si romanca Lavinia Raducanu, alaturi de sotul ei, Gabi Muzicas.Pe parcursul celor cinci semifinale, juriul decide cele 15 piese care vor intra in finala Eurovision Romania. In finala selectiei nationale, care va avea loc pe 25 februarie, la Sala Polivalenta din Bucuresti, publicul este singurul care va alege reprezentantul Romaniei pentru scena din Lisabona, dintre piesele ramase in concurs.Dupa prima semifinala, care a avut loc la Focsani, s-au calificat Alexia & Matei, grupul Echoes si cantaretul Eduard Santha.Eurovision Song Contest 2018 va avea loc la Lisabona, cu semifinalele pe 8 si 10 mai si finala pe 12 mai.