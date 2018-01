Nora lui Ibsen, intr-o noua versiune, in weekend la Unteatru

Kovacs ZsuzsannaVladimir TurturicaFlorina Gleznea, Liviu Pintileasa, Richard Bovnoczki, Corina Moise, Ionut VisanCraciun.Torvald si Nora Helmer se afla in pragul unei noi etape al vietii lor: Torvald a fost numit directorul bancii, o sa-si ocupe functia dupa Anul Nou si dispar toate problemele lor financiare. Au ajuns aici impreuna, sot si sotie, ca doi jucatori cu roluri bine definite, chiar daca Torvald nu este constient de rolul adevarat a Norei - pentru ca Nora are un secret, care acum o sa prinda viata proprie si o sa li se transforme viata intr-un cosmar... sau un miracol.Ceea ce urmeaza este jocul supravietuirii sau jocul despartirii. Deciziile si masurile luate de personaje ascund faptele trecutului, care acum capata semnificatii noi si, ca un arc incordat, le impinge in directii opuse si dezvaluie natura sufocanta a regulilor sociale care exista intre un barbat si o femeie. Cand se transforma o alianta in tradare? Prejudecati, principii, bani, interes social si dorinte... Craciun la Helmeri.