"Antipoetul" chilian Nicanor Parra a murit la 103 ani

Recompensat cu numeroase premii in tara sa, Nicanor Parra a castigat in 2011 prestigiosul Premiul Cervantes, considerat premiul Nobel al literaturii hispanice.Batranul poet, care traia retras departe de lume, in mica localitate balneara Las Cruces, refuza orice interviu, in ultima perioada a vietii, dar a ramas constient pana in ultima clipa, dupa cum au povestit apropiatii sai.Parra s-a nascut in 5 septembrie 1914 la San Fabian de Alico, in sudul tarii, intr-o familie modesta care a dat mai multi artisti celebri, precum sora sa Violetta Parra, autoarea "Gracias a la vida", cantec popularizat de Mercedes Sosa si de Joan Baez.In 1937, acest fizician si matematician publica primele sale poeme ("Cancionero sin nombre") si primeste doua burse pentru a studia doi ani la Brown University (Statele Unite) si la Oxford (Marea Brityanie). La revenirea in tara, preda fizica, conduce Scoala de inginerie a Universitatii din Chile si apoi preda literatura.Devine celebru in 1954 cu Poeme si antipoeme, actul de nastere al "antipoeziei" sale, o scriitura ireverentioasa, mundana si simpla, in acelasi timp, incercand sa scoata poezia din matca sa si care i-a caracterizat opera.Poet al absurdului, cu un umor provocator, Nicanor Parra a desacralizat poezia, privilegiind o scriitura aproape de limbajul vorbit deoarece "antipoezia cauta poezia, nu elocventa"."Sunt mai dadaist decat anarhist, mai anarhist decat social-democrat, mai social-democrat decat stalinist, cred mai mult in verb decat in actiune, dar nu ma judecati pentru ceea ce spun ci pentru ceea ce nu spun", spunea el in "Hojas de Parra" (1985).Parra a reclamat "Premiul Nobel pentru Citit", afirmand ca este "cititorul ideal": "numele strazilor si semnele luminoase, (...) pronosticurile pentru Derby si numerele de inmatriculare".Nu a primit insa niciodata Nobelul pentru Literatura, spre deosebire de prietenul sau, dar opusul sau in poezie, care este recompensat cu prestigiosul premiu in 1971.Un mare afis a fost postat pe fatada universitatii din Chile, sub un portret imens al sau, cu un vers din Parra: "Nu incetati niciodata sa fiti ceea ce sunteti, un purece in urechea Minotaurului".