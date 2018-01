Castiga unul dintre cele trei albume de fotografie „ROST. 12 Hotare” oferite de fotograful Razvan Voiculescu

Pe toate le-a grupat in trei albume de fotografie „ROST – esente, gusturi si stari romanesti” (2013), 'Dor de ROST” (2015) si “ROST. 12 Hotare'. Acesta din urma a fost lansat la sfarsitul anului trecut si vine la pachet atat cu un DVD cu scurt metrajul documentar produs de Ana Maria Pirvan și Razvan Voiculescu, cat si cu o harta artizanala care reuneste locatiile tuturor 'Pastratorilor de ROST' din cele trei albume. Astfel, cei care isi doresc pot descoperi zone din Romania unde mestesugurile inca se mai pastreaza.Dar ce inseamna de fapt ROST? 'Rostul e sens, e talc, e menire. Rostul inseamna randuiala si un mod anume de a trai. Identitatea incepe cu a-ti sti rostul pe lume, iar cand nu-l mai ai se cheama ca te-ai ratacit.', spune fotograful. Si adauga: 'Acesta este reflectat in albumele mele, pe intelesul meu, deci as dori sa nu fie perceput ca o definitie.'Dinam extras doar cateva feluri in care Razvan Voiculescu percepe rostul. Pe restul le gasiti ilustrate in cele peste 300 de pagini cu povesti fotografice din ultimul sau album ce poate fi comandat de pe pagina de Facebook a proiectului. (link: https://www.facebook.com/ROSTromanesc/)La inceput a fost o opinca. Si-apoi un pieptar. Apoi a fost un brau tesut la razboi si cateva sorturi de lana. Undeva in Jina, o femeie a tot adunat amintiri, iar din ele a crescut un muzeu. La Ileana Morariu poti sa scotocesti in urzeala timpului ca intr-o lada.. Daca privesti adanc in cercurile lemnului, ajunge sa-ti spuna despre fiecare an prin care a trecut. Despre iernile grele, secete, furtuni si primaverile reci. Batranul mester botnar le asculta pe toate. Are 90 de ani si stie ca, asemeni lemnului, suntem facuti din tihna si tumult.La Ilona la moara e mereu miros de paine calda. Se intinde in toata curtea, se lipeste de prispa si de ziduri, risipindu-se apoi in spatele casei, inspre padure. E miezul zilei si in spatele unei ferestre se pregateste urmatoarea paine.Dragoste pentru cele ce sunt, dar si pentru cele ce au fost si trebuie bine pastrate. Patricia Taut are o cheie. Cheia cu care cei din familia ei deschid de 300 de ani bisericuta de lemn din Draghia, Tara Lapusului. Acum e randul ei sa o deschida: “Prin mine, stramosii se cer spre viitor.”E despre calm, pasi cumpatati si despre mestesugul, din ce in ce mai rar, al curajului de a nu simti pamantul sub picioare.***Trimite o fotografie pe pagina de Facebook Hotnews.ro care descrie obiceiul vostru cu ROST pe care-l repetati an de an pentru ca face parte din traditia familiei voastre sau a zonei in care locuiti (poate fi orice - pranzul de duminica in familie, o anumita reteta pregatita de Paste, o bluza cusuta de mana purtata de sarbatori, etc) si puteti castiga unul dintre cele trei albume de fotografie “ROST. 12 Hotare” semnate de Razvan Voiculescu.Castigatorii vor fi alesi de un juriu format din membri ai echipei ROST si hotnews.ro si anuntati aici Duminica 28 Ianuarie 2018.Mult succes!