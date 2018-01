FOTO Tiberiu Soare, protagonist in scandalul care i-a facut pe Alina Cojocaru si Johan Kobborg sa plece de la Opera Romana, este director general adjunct al Operei Nationale

Dirijorul Tiberiu Soare, protagonist in conflictul din 2016 de la Opera Romania soldat cu plecarea balerinei Alina Cojocaru si a directorului artistic Johan Kobborg, este directorul general adjunct al Operei Nationale Bucuresti.





Potrivit unui raspuns al Ministerului Culturii si Identitatii Nationale catre Nicoleta Dascalu, care a facut o solicitate conform Legii 544/2001, functia de Director General Adjunct este ocupata, in prezent, de catre domnul Soare Tiberiu care coordoneaza si alte structuri artistice din cadrul Operei Nationale Bucuresti.





Reamintim ca Opera Romana a fost in 2016 scena pe care s-a consumat un scandal public fara precedent. El a inceput in momentul in care directorul interimar Tiberiu Soare a scos din organigrama institutiei functia de director artistic al corpului de balet, detinuta de Johan Kobborg, un coregraf danez apreciat in lumea operei. Irina Iordachescu a sustinut decizia directorului Tiberiu Soare.





Punctul culminant al scandalului a fost momentul in care mai multi angajati ai Operei, adversari ai lui Johan Kobborg si sustinatori ai lui Tiberiu Soare, le-au strigat dansatorilor condusi de coregraful danez "Afara din tara!" (sursa). Kobborg si mai multi balerini, printre care si Alina Cojocaru - una dintre cele mai mari dansatoare din lume - au plecat de la Opera Romana.