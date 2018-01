Carta Diversitatii din Romania isi asteapta semnatarii

Articol webPR

In Romania, Carta Diversitatii isi propune sa motiveze organizatiile semnatare sa recunoasca si sa extinda avantajele integrarii diversitatii in practicile organizationale si de resurse umane. Prin semnarea si asumarea acesteia, diversitatea dobandeste dimensiuni practice si devine parte integranta din cultura organizationala.Documentul poate fi asumat, in egala masura, de companii, organizatii non-guvernamentale, institutii publice, IMM-uri, asociatii patronale, asociatii de business, institutii academice etc.Reunind la aceeasi masa grupuri cointeresate dintre cele mai diverse, Carta reprezinta si o excelenta platforma de dezbatere in jurul managementului diversitatii.Platforma Cartei reuneste deja angajamentul a 10 organizatii semnatare: Ambasada Marii Britanii, British-Romanian Chamber of Commerce, British Council, Carrefour Romania, IKEA Romania, Samsung Electronics Romania, JW Marriott Grand Hotel, CSR Agency, KRUK Romania si Directia Regionala de Statistica a Municipiului Bucuresti.In cadrul unei ceremonii care a avut loc vineri, 12 ianuarie, la sediul ambasadei Marii Britanii, E.S. Ambasadorul Paul Brummell, alaturi de Charlie Crocker, CEO British Romanian Chamber of Commerce, si Nigel Bellingham, Directorul British Council in Romania, au semnat Carta Diversitatii. Cele trei entitati britanice si-au anuntat astfel sprijinul in promovarea unei culturi a diversitatii in Romania. La ceremonie a participat si Ivan Patzaichin, cel mai cunoscut canoist roman, multiplu campion olimpic si mondial si unul dintre ambasadorii Cartei in Romania."Am fost incantat sa semnez Carta Diversitatii in numele Ambasadei britanice, pentru ca reflecta atat angajamentul Ambasadei de a promova diversitatea si incluziunea in randul angajatilor sai, cat si faptul ca promovarea drepturilor omului si a egalitatii de sanse se afla printre prioritatile politicii externe britanice", a declarat Paul Brummell, Ambasadorul Marii Britanii.Organizatiile care doresc sa se alature Cartei Diversitatii sunt invitate sa semneze textul Cartei si sa contacteze echipa de proiect. Carta Diversitatii va fi lansata oficial in Romania in cadrul unei ceremonii care va avea loc in data de 18 aprilie 2018, la JW Marriott.Detalii la www.cartadiversitatii.ro sau in brosura informativa este un proiect regional, coordonat de DOBROVITA Slovenia, cu parteneri din sectorul privat si public din Romania, Slovenia si Croatia si sustinut de Comisia Europena, prin programul DG Justitie si Consumatori. In Romania, proiectul este implementat de Fundatia Forum for International Communications, Asociatia Asistenta si Programe pentru Dezvoltare Durabila - Agenda 21 si Agentia Nationala a Functionarilor Publici.