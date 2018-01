Directorul New York City Ballet va pleca de la conducerea companiei pe fondul acuzatiilor de hartuire sexuala

Peter Martins, care conduce The New York City Ballet, se va retrage din activitate dupa ce i-au fost aduse acuzatii de hartuire sexuala si de abuz fizic, potrivit unui articol din New York Times, relateaza AFP.

In varsta de 71 de ani, Martins este acuzat de circa 20 de dansatori si dansatoare de abuzuri verbale si fizice. El este, de asemenea, acuzat ca a abuzat de autoritatea sa pentru a avea cu unii dintre ei relatii sexuale.

"Am negat si continui sa neg ca am avut orice comportament rau de acest gen", a scris Peter Martins intr-o scrisoare adresata consiliului de administratie al companiei de balet, consultata de New York Times.

Peter Martins, un danez, face obiectul unei anchete dupa trimiterea unei scrisori anonime in care ii sunt aduse mai multe acuzatii.

Un grup de dansatori a contactat apoi New York Times pentru a aduce alte acuzatii privind presupuse fapte care ar data din 1983.

Fost prim balerin, Peter Martins a condus compania, impreuna cu o alta persoana, din 1983, apoi acesta fost numit director al baletului in 1989.