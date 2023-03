CORONAVIRUS Marți, 21 Martie 2023, 00:17

Ionut Baias • HotNews.ro

0

Moderna Inc. se așteaptă ca prețul vaccinului său COVID-19 să fie de aproximativ 130 de dolari pe doză în SUA în viitor, pe măsură ce achizițiile trec de la guvern la sectorul privat, a declarat președintele companiei, Stephen Hoge, potrivit Reuters.

Vaccin Moderna Foto: Johanes Christo/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

„Există diferiți clienți care negociază prețuri diferite în acest moment, motiv pentru care este puțin complicat”, a declarat Hoge înainte de o audiere în Congres condusă de senatorul democrat american Bernie Sanders cu privire la planurile de prețuri ale Moderna.

Moderna a declarat anterior că are în vedere stabilirea prețului vaccinului său COVID într-un interval de 110-130 de dolari pe doză în Statele Unite, similar intervalului pe care Pfizer Inc a declarat în octombrie că îl are în vedere pentru vaccinurile sale rivale COVID vândute în parteneriat cu BioNTech.

Hoge a declarat că planul guvernamental de sănătate Medicare pentru persoanele în vârstă plătește 70 de dolari pe doză pentru vaccinul împotriva gripei sezoniere.

Faptul că numai în ultimele trei luni au existat de două până la trei ori mai multe spitalizări și decese cauzate de COVID decât de gripă a fost un factor care a stat la baza stabilirii prețului, a declarat Hoge.

Administrația Biden a declarat că urgența de sănătate publică în caz de pandemie se va încheia în luna mai, transferând negocierile privind prețurile către asigurători și alți cumpărători, în loc să fie doar guvernul federal.