VIDEO Manifestație anti-restricții în apropierea sediului Comisiei Europene. Poliția din Bruxelles a folosit tunuri cu apă și gaze lacrimogene pentru a dispersa protestatarii / Clădirea serviciului diplomatic european a fost spartă

Poliția de la Bruxelles a folosit duminică tunuri de apă și gaze lacrimogene pentru a dispersa manifestanții din apropierea sediului Comisiei Europene, după ce un protest care a implicat aproximativ 50.000 de persoane care se opuneau restricțiilor COVID-19 a devenit violent, relatează Reuters.

Deși Belgia a anunțat vineri o ușoară relaxare a restricțiilor pentru limitarea răspândirii coronavirusului, în ciuda unui număr record de noi infectări, guvernul a spus că oamenii trebuie să-și facă doza booster după cinci luni de la prima schemă completă de vaccinare pentru a-și menține permisele COVID-19 care le permit să intre în baruri sau cinematografe.

Certificatele Covid, care sunt obligatorii pentru oricine dorește să intre într-un restaurant, muzeu sau multe alte spații publice, au stârnit o opoziție acerbă în rândul unor belgieni.

În scene care amintesc de ciocniri similare din luna noiembrie a anului trecut, când aproximativ 35.000 de protestatari au participat la demonstrații care au început pașnic, dar au devenit ulterior violente, unele străzi din capitala Belgiei au fost repede pline de gazele lacrimogene ale forțelor de ordine.

Clădirea care găzduiește serviciul diplomatic european și un magazin de sandvișuri au fost sparte, a spus un martor Reuters.

Unii protestatari au lansat focuri de artificii în timp ce poliția a avansat în forță într-un parc din apropiere unde s-au adunat grupuri mari de demonstranți. Forțele de ordine au folosit tunuri cu apă, în timp ce ofițerii purtau armuri de protecție, căști și scuturi anti-revolta.

Un manifestant, stând pe o scenă, le-a spus celorlalți să ridice mâna, spunând că protestatarii nu vor renunța.

Breaking: At the anti-Covid mandate riot in #Brussels today, officers separated from the rest of their team had to take refuge in a subway station after being beaten back. One officer is knocked down the stairs by a fence thrown on him from high above. pic.twitter.com/c2E1nkoWW4