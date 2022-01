Varianta „invizibilă” a Omicron provoacă îngrijorări printre cercetători / BA.2, pe cale să devină dominantă în Danemarca

Subvarianta BA.2 se răspândește rapid în mai multe țări

Organizația Mondială a Sănătății (OMS), care în documentele oficiale se referă la varianta Omicron cu denumirea sa științifică - B.1.1.529 -, spune că aceasta are trei subvariante principale: BA.1, BA.2 și BA.3.La sfârșitul anului trecut OMS raporta că 99% din cazurile de COVID-19 pe care le-a secvențiat erau cauzate de subvarianta BA.1. Însă acum, răspândirea rapidă a BA.2 sugerează că aceasta ar putea să înlocuiască BA.1 ca subvarianta dominantă a Omicron.Danemarca a raportat joi că aproape jumătate din noile infecții cu coronavirusul sunt cauzate de BA.2 și că ea înlocuiește rapid BA.1, varianta Omicron inițială.Autoritățile daneze au raportat că în decurs de două săptămâni, de la sfârșitul lui decembrie înspre mijlocul lui ianuarie, BA.2 a ajuns să reprezinte 45% din numărul total de infecții, de la 20%.Danemarca s-a confruntat în același interval de timp cu o explozie a numărului de cazuri de COVID-19, înregistrând în jur de 30.000 de noi infecții pe zi săptămâna aceasta, de zece ori mai multe decât în valurile anterioare.Guvernul danez spune de asemenea că această subvariantă se răspândește de asemenea rapid în țări ca Marea Britanie, Norvegia și Suedia.Cercetătorii din Franța și India avertizează la rândul lor că BA.2 se răspândește rapid și că ar putea înlocui celelalte subvariante ale Omicron, potrivit cotidianului francez Liberation Însă autoritățile daneze au îndemnat publicul să nu se îngrijoreze în momentul de față.„Analizele inițiale nu arată diferențe în ceea ce privește numărul de spitalizări cauzate de BA.2, comparativ cu BA.1”, afirmă un comunicat remis joi de Statens Serum Institut, centrul de cercetări al statului danez privind bolile infecțioase.„Este așteptat ca vaccinurile să aibă același efect în ceea ce privește prevenirea folilor grave ale bolii în urma infectării cu BA.2”, adaugă acesta.Potrivit oamenilor de știință, subvarianta BA.2 are 28 de mutații unice comparativ cu BA.1 și 32 de mutații comune.Cercetătorii danezi spun că deocamdată este prea devreme pentru a înțelege ce ar putea însemna aceste mutații diferite.„Asemenea diferențe pot duce la proprietăți diferite, de exemplu în ceea ce privește infecțiozitatea, eficacitatea vaccinurilor sau severitatea bolii. Până acum nu există informații cu privire la eventuale proprietăți diferite ale BA.1 și BA.2”, afirmă Institutul Serum danez.Cercetătorii au crezut atunci când au descoperit prima dată subvarianta BA.2 în Africa de Sud la sfârșitul lunii noiembrie că aceasta va fi mai greu de depistat decât varianta Omicron inițială.Variant Omicron originală, BA.1, are o mutație - o deleție în gena proteinei spike - care apare pe testele PCR, făcând-o ușor de depistat.BA.2 nu are această mutație, de unde și porecla de „varianta invizibilă” a Omicron.Însă acum cercetătorii nu mai par atât de convinși de faptul că aceasta este atât de evazivă pe cât părea inițial. Experții spun că subvarianta BA.2 apare pe testele PCR, doar că nu neapărat în același mod precum BA.1.„BA.2 este depistabilă prin teste PCR (...) dar în funcție de testele PCR folosite, ea ar putea să nu arate ca BA.1. Însă testul va da un rezultat pozitiv”, afirmă Cornelius Roemper, un biolog de la Universitatea Basel.Cu toate acestea, BA.2 provoacă semne de îngrijorare deoarece datele preliminare par să arate că ar putea fi mai infecțioasă decât varianta originală a Omicron.„Creșterea consecventă [a numărului de infecții] în mai multe țări este o dovadă că BA.2 ar putea fi într-o anumită măsură mai transmisibilă decât BA.1”, afirmă Tom Peacock, virusolog de la Imperial College din Londra.Unii cercetători cred de asemenea că BA.2 este atât de distinctă de varianta Omicron originală încât OMS ar trebui să o catalogheze drept o variantă care provoacă îngrijorare - o clasificare rezervată pentru variantele care au demonstrat o infecțiozitate mai ridicată, printre alți factori.Ei spun de asemenea că BA.2 ar trebui să aibă propriul nume inspirat din alfabetul grec.„Cred că lucrul responsabil ar fi să ne raportăm la BA.2 ca o variantă complet diferită care înlocuiește BA.1”, afirmă Shay Fleishon, cercetător afiliat Laboratorului Central de Virusologie al guvernului israelian.