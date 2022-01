Hong Kong va sacrifica 2.000 de hamsteri după un focar de COVID-19 printre rozătoare și le cere oamenilor să nu își mai pupe animalele de companie

Hong Kong a avertizat oamenii să nu își pupe animalele de companie și a ordonat sacrificarea în masă a hamsterilor, spre indignarea iubitorilor de animale, după ce 11 rozătoare au fost testate pozitiv pentru COVID-19, relatează Reuters.

În urma verificărilor și stabilirii contactelor, autoritățile au descoperit că un focar de coronavirus identificat recent a avut ca sursă un angajat al unui pet shop. Ceea ce a determinat verificarea a sute de animale de pe teritoriul condus de China, iar 11 hamsteri au fost testați pozitiv.

Deși lumea învață încet-încet să trăiască cu Covid, China are o toleranță zero față de această boală și ca urmare Hong Kong a ordonat sacrificarea a 2.000 de hamsteri, iar importurile și vânzările au fost oprite.

Diverse magazine de animale de companie au fost închise și dezinfectate în oraș.

Societatea locală pentru prevenirea cruzimii față de animale, care conduce clinici veterinare, a cerut o altă soluție.

„SPCA este șocat și îngrijorat de recentul anunț guvernamental privind uciderea a peste 2.000 de animale mici, care nu a luat în considerare bunăstarea animalelor și legătura om-animal”, se arată în comunicat.

Secretarul pentru Sănătate, Sophia Chan, a declarat într-o conferință de presă că autoritățile au acționat din prudență, chiar dacă nu există dovezi că animalele domestice pot infecta oamenii.

„Deținătorii de animale de companie ar trebui să respecte o bună practică de igienă, inclusiv să se spele pe mâini după ce au atins animalele, după ce le-au manipulat alimentele sau alte obiecte și să evite sărutarea animalelor”, a mai spus reporterilor directorul Departamentului pentru Agricultură, Pescuit și Conservare, Leung Siu-fai Leung.

Hong Kong a testat și iepuri și șinșila, dar numai hamsterii au fost pozitivi. Toate au fost importate din Olanda, potrivit radiodifuzorului local RTHK.

În întreaga lume, au existat cazuri de coronavirus la câini și pisici, însă oamenii de știință spun că nu există dovezi că animalele joacă un rol major în contagiunea umană.

Leung a spus că hamsterii din Hong Kong au trebuit să fie doborâți, deoarece era imposibil să fie plasați în carantină și observați fiecare. Cei care au cumpărat hamsteri după 22 decembrie 2021 ar trebui să îi predea autorităților pentru sacrificare și să nu îi lase pe străzi, a adăugat el.

A fost înființată o linie telefonică pentru întrebări, în timp ce aproximativ 150 dintre clienții magazinului de animale de companie au intrat în carantină, au spus oficialii.

În septembrie anul trecut, trei pisici care au fost testate pozitiv la coronavirus au fost ucise în orașul chinez Harbin.

Danemarca a sacrificat de asemenea milioane de nurci în 2020 pentru a reduce mutațiile COVID-19. În unele regiuni din Rusia animale au fost vaccinate anti-Covid după ce Moscova a declarat că a înregistrat primul vaccin din lume pentru animale, în urma testelor pe câini, pisici, vulpi și nurci.

Nikolaus Osterrieder, decanul Jockey Club College of Veterinary Medicine and Life Sciences at the City University of Hong Kong, a declarat că lanțurile de transmitere de la om la animal și înapoi la om sunt rare, dar se întâmplă, ca în cazul nurcilor.

„Este evident o măsură drastică, dar una care este o consecință a politicii zero Covid”, a spus el despre mișcările Hong Kong-ului. „Hamsterii sunt foarte sensibili la SARS-CoV-2 și pot produce cantități mari de virus”.