Strategia adoptată de Israel în fața valului de cazuri Omicron și riscurile acesteia

Care este strategia Israelului contra valului Omicron?

Care este riscul acestei strategii?

Este de ajutor cea de-a patra doză?

Statul evreu își închisese granițele după descoperirea unui prim caz de Omicron pe teritoriul său la sfârșitul lunii noiembrie.Dar le-a redeschis duminică, în timp ce autoritățile sanitare se confruntă cu un număr record de infecții într-o țară care a fost printre primele care și-au vaccinat masiv cetățenii.În primele săptămâni, guvernul a impus restricții la frontiere "pentru a limita circulația virusului și am reușit să rezistăm timp de o lună", notează profesorul Cyrille Cohen de la Universitatea Bar Ilan.Această perioadă ar fi trebuit să permită autorităților să se pregătească pentru val, încurajând populația să se vaccineze sau să facă o doză de rapel.Dar guvernul nu a reușit în aceeași perioadă "să dezvolte o mai bună capacitate de testare", a declarat pentru AFP specialistul în sănătate publică.Numărul de cazuri este în creștere, cu previziuni de două până la patru milioane de cazuri la o populație de nouă milioane de locuitori.Considerând că virusul circula acum în țară și că o continuare a carantinei nu ar face altceva decât să lovească economia, guvernul a decis să redeschidă granițele pentru turiști.Astfel, autoritățile au limitat măsurile de izolare, au ținut deschise barurile și restaurantele pentru persoanele cu permis de vaccinare și au renunțat la urmărirea cazurilor.Strategia actuală este de a "transfera o parte din gestionarea crizei de la guvern la cetățeni", ceea ce îi responsabilizează pe aceștia să meargă sau nu în anumite locuri, să se testeze și să se izoleze dacă este necesar, notează Cohen."Chiar dacă ar exista lockdown, am avea o mulțime de cazuri, așa cum am văzut în multe țări: izolarea nu împiedică contaminarea", spune epidemiologul Hagai Levine, președintele Asociației israeliene a medicilor de sănătate publică.Pentru el, principalul risc este "politic". "Schimbând măsurile, se creează confuzie și sentimentul că guvernul nu controlează situația, ceea ce este adevărat, pentru că nu este posibil să o controleze" în fața variantei Omicron, a declarat el.Infecțiile au depășit pragul de 37.000 de cazuri pe zi, aproape de patru ori mai mult decât în cele mai grave momente ale crizei sanitare de dinaintea Omicron."Ne așteptăm ca mulți angajați să fie infectați în sistemul de sănătate și în sectoarele esențiale ale economiei, motiv pentru care vom studia împreună cu experții posibilitatea de a scurta perioada de izolare" pentru cei infectați, dar fără simptome, a declarat luni Salman Zarka, șeful strategiei guvernamentale anti-covid.Israelul a fost una dintre primele țări care și-a vaccinat masiv populația în decembrie 2020, apoi a oferit, din vară, și doze booster.Aceste măsuri au permis ca peste 80% dintre adulți să fie vaccinați cu două doze și puțin peste jumătate din țară cu trei doze.Dar, întrucât eficacitatea vaccinului scade după câteva luni, guvernul a dat undă verde unei a patra doze pentru persoanele vulnerabile."A treia doză protejează bine împotriva cazurilor grave și a decesului, dar este mai puțin eficientă împotriva infecției. Și nu este încă clar dacă a patra doză crește eficacitatea (vaccinului)", notează Levine.În ciuda datelor inițiale de la Spitalul Sheba care arată o creștere de cinci ori a numărului de anticorpi pentru persoanele care au primit recent a patra doză, va fi nevoie de ceva timp pentru a înțelege mai bine eficiența acesteia, spun experții israelieni."În Israel suntem obișnuiți să ne adaptăm la urgențe (...) Am administrat rapid prima și a treia doză, iar când ne uităm în urmă putem spune că a dat roade", a concluzionat Levine.