Ce spune ministrul Sănătății despre vaccinarea anuală anti-Covid

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, nu exclude ca vaccinarea anuală împotriva COVID să fie recomandată, precizând însă o condiţie importantă şi anume să existe un vaccin eficient pentru tulpina care circulă în momentul respectiv, relatează News.ro.

“Dacă ne uităm ce se întâmplă la infecţia gripală şi vreau să fac o paralelă pentru că şi virusul gripal e un virus care se schimbă de la sezon la sezon, nu exclud această variantă în care vaccinarea anuală să fie recomandată, cu o doză de vaccin pe an, cu o condiţie: să existe un vaccin care este eficient faţă de tulpina care circulă în momentul respectiv, iar acest vaccin să fie administrat cu precădere persoanele din categoriile la risc”, a declarat Rafila, duminică, la Antena 3.

Întrebat dacă vor fi mai restricţii pentru cei nevaccinaţi când se va ajunge în această situaţie, ministrul Sănătăţii a răspuns: “Cred că dacă se intră într-o fază de endemie, nu de epidemie, va dispărea. Sperăm că se va întâmpla şi lucrul acesta”.

Ministrul Sănătăţii a afirmat că România a intrat deja în valul 5 al pandemiei , precizând că ţara noastră se află pe unul dintre cele mai rapide trenduri de creştere din Europa, situându-se pe locul doi sau trei în acest clasament.

“În mod evident a intrat în valul 5. Am discutat de câteva sute de cazuri pe zi, acuma discutăm de câteva mii de cazuri pe zi, chiar dacă pare că situaţia s-a stabilizat de vreo patru, cinci zile asta înseamnă că lucrurile au revenit la normal. Vă spun apropo acel număr de reproducere bazal, ţineţi minte că am tot discutat, e pe la 1.70, deci foarte, foarte mult, am crescut de la 0,7 la 1,7 ceea ce demonstrează că este o creştere rapidă în România. Suntem pe unul dintre cele mai rapide trenduri de creştere din Europa şi nu mă refer doar la Uniunea Europeană, suntem pe locul doi sau trei aşa că nu avem încă niciun motiv să ne relaxăm, ci dimpotrivă trebuie să fim extrem de atenţi”, a afirmat Rafila, întrebat, duminică, la Antena 3, dacă valul 5 al pandemiei a ajuns în România