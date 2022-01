VIDEO Cea mai mare demonstrație de până acum la Hamburg, împotriva măsurilor antipandemice. Ministrul justiției german anunță toleranță zero

În multe orașe din Germania, din nou s-a ieșit pe străzi la proteste împotriva măsurilor anti-pandemice. Aproximativ 16.000 de oameni au manifestat la Hamburg - mai mult ca oricând. Largi demonstrații au avut loc la Magdeburg, Schwerin și Freiburg, precum și în Europa, la Viena și la Paris. Ministrul german al justiției, Marco Buschmann, nu mai vrea să tolereze „demonstrațiile anti-Corona”, care continuă să scape de sub control.

Guvernul federal și conducerile landurilor germane au decis vineri măsuri mai dure împotriva răspândirii pandemiei de Covid-19, iar sâmbătă au avut loc din nou numeroase demonstrații, la nivel național, ale persoanelor care nu sunt de acord cu deciziile luate de guvernanți Numai în Hamburg, numărul participanților la demonstrații a fost mai ridicat ca oricând.

Protest masiv la Hamburg

Potrivit poliției, în jur de 16.000 de oameni s-au adunat sub deviza „Ni s-a umplut paharul. Jos mâinile de pe copiii noștri”. Potrivit poliției, nu au fost incidente majore. Mulți oameni au mărșăluit fără distanțare și fără măști, deși organizatorul le-a amintit participanților acest lucru, prin difuzor.

