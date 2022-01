Furie populară în Australia, unde numărul de cazuri a atins un nou nivel record, iar la centrele de testare sunt cozi enorme / Excepția Djokovic a inflamat și mai mult spiritele: ”Luați de proști”

Încă un bilanț record în Australia

”Luați de proști”

Mulți australieni, deja nemulțumiți de cozile lungi de la centrele publice de testare și de lipsa testelor pentru acasă, au fost și mai indignați când s-a aflat că numărul 1 mondial în tenis, Novak Djokovic, a primit o scutire medicală pentru a intra în țară.Premierul Scott Morrison, aflat sub presiune la începutul unui an electoral, a încercat să asigure alegătorii că coaliția de centru-dreapta a Partidului Liberal-Național are situația sub control."Nu există vreo soluție miraculoasă. Trebuie doar să ne ocupăm de problemă, să lucrăm împreună și să trecem peste", a declarat Morrison reporterilor înainte de o reuniune a cabinetului național.Autoritățile au raportat un bilanț record de 64.774 de cazuri noi, majoritatea în New South Wales și Victoria, cele mai populate state ale țării.Această cifră a depășit cu mult bilanțul din ziua precedentă, de aproximativ 47.800.Numărul total de infecții a crescut de peste 50 de ori de la aproximativ 1.200 de la sfârșitul lunii noiembrie, când a fost detectat primul caz Omicron în țară.Numărul celor internați în spitalele din NSW și Victoria au urcat cu 10% față de ziua precedentă, iar autoritățile au avertizat că aceste cifre vor crește și mai mult în următoarele săptămâni.Creșterea rapidă a numărului de cazuri din ultimele săptămâni a dus la cozi lungi la centrele de testare PCR finanțate din fonduri publice.Acest lucru a determinat autoritățile să le ceară oamenilor să apeleze la testele PCR doar dacă sunt simptomatici, ceea ce a dus însă la o penurie de teste rapide antigenice, care pot fi folosite acasă, dar trebuie cumpărate.Morrison, care trebuie să convoace alegeri federale înainte de luna mai, a exclus subvenționarea majorității kiturilor de testare la domiciliu, invocând un rol sporit al "responsabilității personale". Se așteaptă ca unii lideri de stat să facă presiuni asupra lui Morrison la reuniunea de miercuri a cabinetului pentru a subvenționa testele rapide antigenice.Autoritățile au primit, de asemenea, critici dure cu privire la decizia de a-i acorda lui Djokovic, care a refuzat să dezvăluie statutul său de vaccinare, dar care și-a declarat anterior opoziția față de vaccinurile obligatorii, o scutire medicală pentru a juca la Australian Open.Decizia a stârnit un val de proteste pe rețelele de socializare și critici din partea altor sportivi, profesioniști din domeniul medical și parlamentari.Fostul jucător de Australian Rules Kevin Bartlett a scris pe Twitter că australienii "au fost luați de proști", în timp ce un alt fost jucător, Corey McKernan, a scris pe Twitter:"Oamenii care au persoane dragi care sunt pe moarte nu pot intra în propriile state. Le spuneți oamenilor că nu pot merge la supermarket sau la o cafenea fără să fie vaccinați, dar dacă ești numărul unu mondial primești aprobare?".Mulți australieni, și în special cei din Melbourne, care găzduiește la sfârșitul acestei luni primul turneu major de tenis al anului, au fost supuși unei serii de lockdown-uri de lungă durată în ultimii doi ani.Guvernul federal și cel de stat au insistat foarte mult asupra importanței vaccinării. Ca urmare, 90% dintre persoanele de peste 16 ani au fost vaccinate cu două doze, iar un program de rapel este în curs de desfășurare."Se trimite un mesaj îngrozitor pentru milioane de oameni care caută să reducă riscul COVID-19 pentru ei înșiși și pentru alții. Vaccinarea arată respect, Novak", a scris pe Twitter Stephen Parnis, fost vicepreședinte al Asociației Medicale Australiene.