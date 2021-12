Când se va termina pandemia și cum vom ști că s-a terminat? (studiu în 33 de țări, printre care și România)

Cum se împart țările între aceste păreri atât de diferite și unde se situează România?

Țările care consideră că pandemia se încheie când sistemul sanitar funcționează în regim normal timp de o lună sunt Suedia, Olanda şi Singapore, unde cel mai probabil s-a resimțit mai acut indisponibilitatea sistemului sanitar în pandemie comparativ cu o perioadă normală.





Națiunile care cred într-o măsură mai mare că pandemia a luat sfârșit deja sunt Arabia Saudită și China (unde peste 20% din populație consideră că pandemia s-a încheiat), urmate de Ungaria si Malaezia. Această părere poate fi determinată de faptul că în Arabia Saudită, China și Ungaria numărul de cazuri raportat în perioada de colectare a datelor (octombrie-noiembrie 2021) s-a menținut constant scăzut timp de mai multe luni, iar în Malaezia a existat o perioadă de scădere a numărului de cazuri de COVID-19.





Visăm la reîntoarcerea la normalitate, la viața de dinainte de pandemie, însă națiunile globului, per ansamblu, cred că acest moment nu va veni prea curând





De partea cealaltă, pesimismul este predominant mai ales la persoanele din Ungaria și Rusia, unde 30% și respectiv 24% dintre respondenți cred că viața lor nu va reveni niciodată la o normalitate pre-COVID (față de o medie globală de 14%). În ambele țări, la final de octombrie, începea să crescă din nou numărul de cazuri pe zi, acestea aflându-se practic în etapa de începere a unui nou val de COVID-19.







În medie, 20% dintre adulții provenind din cele 33 de țări monitorizate consideră că finalul pandemiei este marcat de momentul în care cel puțin 75% din populație va fi vaccinată, 19% spun că va fi atunci când transmiterea virusului se va opri complet, iar 17% menționează momentul în care spitalele încep să funcționeze în condiții normale timp de cel puțin o lună, fără lipsă de personal sau de echipamente. Scoruri ceva mai mici (12%) se înregistrează pentru momentul în care există mai puțin de 10 cazuri noi pe zi la fiecare milion de locuitori, iar 7% spun că va fi atunci când vor exista mai puțin de două decese pe săptămână pentru fiecare milion de locuitori. 1 din 7 oameni (14%) afirmă că pur și simplu nu știu. Între timp, 8% spun că, paradoxal, pandemia s-a încheiat deja.Țările care susțin că pandemia se încheie când 75% din populație va fi vaccinată sunt, în general, cele care au o rată de vaccinare mai degrabă scăzută sau moderată. Locuitorii acestor țări cel mai probabil speră că dacă rata de vaccinare ar fi mai mare, acest lucru va asigura reîntoarcerea la normalitate. În această categorie intră și România, alături de India și Columbia, cu rate de vaccinare sub 50%, Peru și Turcia (aproximativ 60% rată de vaccinare), dar și Argentina și Elveția, care încă sunt sub 75% rată de vaccinare. Per total, la nivel global, acest semnal este susținut în special de populația cu un nivel mai ridicat de educație, care de regulă este mai deschisă către vaccinare, așa cum arată datele obținute și în alte studii desfășurate de Ipsos pe tema vaccinării anti-COVID-19.Din grupul țărilor care cred că pandemia ia sfârșit când transmiterea virusului se va opri complet fac parte China și Italia - vorbim așadar de țările în care pandemia s-a transmis cel mai agresiv în faza inițială, când se cunoșteau puține lucruri despre COVID-19 și despre modul de transmitere, iar frica și incertitudinea erau la cote înalte.Statele ai căror cetățeni au declarat într-o proporție mai mare că realmente „nu știu” care sunt semnalele încheierii pandemiei se numără printre cele mai dezvoltate și puternice țări ale globului (membre ale grupului G8): Franța, Canada, Statele Unite, Germania și Marea Britanie, care par să fi evitat să se lanseze în speculații cu privire la ce anume va marca sfârșitul pandemiei. La nivel total însă, în populația globului, cei care au selectat varianta „nu știu” sunt în general persoane cu educație și venituri mici, indiferent de țara din care provin.În medie, peste jumătate din populația celor 33 de țări monitorizate se așteaptă ca o revenire la o viață asemănătoare cu cea de dinainte de COVID-19 să aibă loc la mai mult de șase luni distanță, dacă se va întâmpla vreodată. Doar 14% spun că viața lor a revenit deja la normal, în timp ce 20% se așteaptă ca acest lucru să se întâmple în următoarele șase luni. Opiniile predominante cu privire la revenirea la normalitate diferă foarte mult de la o țară la alta, reflectând diferențele de experiență locală, modul în care a fost gestionată pandemia și politica guvernamentală pentru combaterea virusului, aplicată în țara respectivă.Locuitorii din Brazilia, Danemarca, Polonia, Arabia Saudită și Suedia au avut tendința să spună într-o proporție mai mare că viața lor a revenit deja la normal (între un sfert și o treime dintre ei comparativ cu doar unu din șapte, în medie, la nivel global). Aceste țări se aflau în perioade de acalmie, iar în cazul Braziliei vârful de 100.000 de cazuri noi/ zi de la jumătatea lui iunie se redusese major, fiind de aproximativ 10 ori mai mic în perioada culegerii datelor pentru acest studiu.„Datele acestui studiu arată faptul că opiniile sunt corelate cu sentimentului public, generat de contextul local al fiecărei țări. Diversitatea opiniilor și prevalența unora dintre ele sunt impactate de modul variat în care țările globului au gestionat pandemia, de nivelul de succes pe care l-au avut diferite țări în ceea ce privește limitarea răspândirii virusului și de nivelul de vaccinare. Ele reflectă, de asemenea, atitudini diferite față de virus și de vaccin, observate atât în interiorul fiecărei țări, dar și între țări”, concluzionează Laura Arpad, Client Director și Healthcare Lead la Ipsos România.