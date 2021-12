Anticorpii monoclonali nu funcționează împotriva variantei Omicron, cu excepția unuia. Există însă și o veste bună

De ce doar anticorpul monoclonal GlaxoSmithKline s-a dovedit a fi eficient împotriva variantei Omicron? Particularitatea acestui medicament constă în faptul că oamenii de știință elvețieni care l-au creat au pornit de la sângele înghețat al unui pacient care s-a îmbolnăvit în 2003 de SARS, așa cum se explică în studiul publicat în mai 2020 de revista Nature, și nu din sângele pacienților cu Sars -CoV-2, ca în cazul altor anticorpi monoclonali, cum ar fi Eli Lilly și Regeneron. În sângele pacientului cu Sars-1 au fost izolați doi anticorpi care au recunoscut și Spike-ul Sars-CoV-2 și care au neutralizat infecția în partea „conservată” a Sars-CoV-2, cea care nu variază și este comună cu celorlalte coronavirusuri și cu toate variantele, astfel încât sotrovimabul ar putea neutraliza fără probleme variantele aflate în circulație, inclusiv Omicron.





Speranțe cu pilula Pfizer

În acest sens, există vești bune și veşti proaste.Veştile proaste privesc anticorpii monoclonali, administrați prin perfuzie, care, dacă sunt propuși mult prea devreme subiecților cu risc crescut, la debutul infecției, pot bloca intrarea sau duplicarea virusului, inhibând dezvoltarea bolii sau în orice caz provocând o boală mai puțin gravă.Pe baza testelor preliminare de laborator efectuate în Germania, doar unul dintre aceste cocktail-uri de anticorpi, Sotrovimab (sau Xevudy, un nume comercial folosit și de EMA) produs în Italia de Vir Biotechnology și GlaxoSmithKline (GSK) este capabil să contracareze Omicron. Un alt medicament numit DZIF-10c pare să acționeze și împotriva noii variante, dar experimentarea sa este încă în faza 1-2, în timp ce Sotrovimab este deja utilizat și în Italia (și se dezvoltă o versiune intramusculară care, cel puțin în teorie, nu ar necesita spitalizarea pentru administrare).Cercetătorii germani de la Universitatea din Köln au descoperit că terapiile anti-Covid dezvoltate de Eli Lilly și Regeneron își pierd mult din eficacitate atunci când sunt expuse în laborator la varianta Omicron. „Activitatea de neutralizare a diverșilor anticorpi monoclonali este puternic influențată de varianta Omicron și acest lucru va limita opțiunile de tratament”, au decretat oamenii de știință germani. Un alt grup de cercetători de la Goettingen a ajuns la concluzii similare și a declarat că, cocktailul de anticorpi Eli Lilly nu a reușit să inhibe intrarea Omicron în celulele umane, iar Ronapreve, produs de Regeneron, s-a dovedit a fi ineficient împotriva variantei. Şi în acest studiu, doar Sotrovimabul produs de GSK a rămas activ împotriva variantei Omicron.În Statele Unite, oficialii din domeniul sănătății se aprovizionează serios cu acest anticorp monoclonal, iar tratamentele cu sotrovimab au fost suspendate pentru a retrage medicamentul, care va fi indispensabil atunci când varianta Omicron va fi şi mai răspândită, aşa cum a dezvăluit Washington Post.Ce alte arme mai avem la dispoziție împotriva Omicron? Vestea bună soseşte din partea antiviralului produs de Pfizer, Paxlovid, care tocmai a primit un aviz pozitiv de la EMA (Agenția Europeană pentru Medicamente) înainte de autorizarea definitivă pentru introducerea lui pe piață. Pfizer a anunțat marți că foarte probabil, pilula sa va funcționa și împotriva variantei Omicron. Pe baza experimentelor de laborator efectuate de companie, medicamentul pare să fie capabil să atace o proteină cheie a variantei Omicron.Spre deosebire de anticorpii monoclonali, Paxlovid e o moleculă care se administrează pe cale orală, deci acasă, care a fost studiată special împotriva Sars-CoV-2 și, prin urmare, nu este un medicament reutilizat. Se leagă de proteza principală a virusului (Mpro), o enzimă specifică Sars-Cov-2 necesară pentru replicarea virusului. Mpro, ținta medicamentului, este o enzimă extrem de conservată: motiv pentru care putem să sperăm că Paxlovid va fi eficient în toate variantele de Sars-CoV-2.Analizele finale efectuate de Pfizer asupra a peste 2.200 de voluntari nevaccinați cu risc crescut de boală severă confirmă studiile inițiale, care sunt mai limitate în numărul publicat luna trecută. Studiul, aşa cum spune compania farmaceutică, a demonstrat că pilula a redus cu 89% necesitatea de spitalizare la adulții cu risc ridicat cu Covid-19, atunci cand tratamentul a fost administrat în termen de trei zile de la apariția simptomelor și a bolii şi cu 88%, în termen de 5 zile. Doar 0,7% dintre pacienții cărora li s-a administrat Paxlovid au fost internați în spital în termen de 28 de zile de la începerea studiului și niciunul nu a decedat. În schimb, 6,5% dintre pacienții cărora li s-a administrat substanţe placebo au fost internați în spital sau au murit.Pe de altă parte, datele actualizate privind eficacitatea pilulei anti-Covid de la Merck sunt dezamăgitoare. Studiul cuprinzător asupra antiviralului molnupiravir arată o reducere a spitalizării și a deceselor cu 30% față de procentul iniţial de 50% anunțat în octombrie, când cercetarea nu era încă finalizată și datele tocmai fuseseră publicate în New England Journal of Medicine. Mai mult, există multă îngrijorare că medicamentul ar putea induce mutații periculoase chiar și în celulele umane (o problemă observată doar in vitro) și de asemenea, există îndoieli cu privire la siguranța lui în timpul sarcinii: FDA a evidențiat mai multe riscuri posibile, inclusiv posibilă toxicitate și malformații la naștere. Deocamdată, medicamentul a fost aprobat pentru utilizare de urgență în Marea Britanie, în timp ce EMA încă îl evaluează. (Sursa: RADOR/ CORRIERE DELLA SERA