Pfizer: Paxlovid, pilula care se imediat după apariția simptomelor de Covid, are o eficiență de 90% contra spitalizării și decesului la pacienții cu risc ridicat

Paxlovid, un tratament care se ia imediat după apariția simptomelor

Rivalul Merk are probleme și eficiență redus

Luna trecută, producătorul american de medicamente a spus că medicamentul cu administrare orală a avut o eficacitate de aproximativ 89% în prevenirea spitalizărilor sau a deceselor în comparație cu un placebo, pe baza rezultatelor intermediare obținute la aproximativ 1.200 de persoane.Datele dezvăluite marți includ încă 1.000 de persoane.În cadrul studiului, nimeni din cei care au primit tratamentul Pfizer nu a murit, comparativ cu 12 decese în rândul celor care au primit placebo.Pastilele Pfizer se iau împreună cu ritonavirul, un antiviral mai vechi, la fiecare 12 ore, timp de cinci zile, începând imediat după debutul simptomelor. Dacă va fi autorizat, tratamentul va fi vândut sub numele de Paxlovid.Pfizer a publicat, de asemenea, primele date ale unui al doilea studiu clinic care arată că tratamentul a redus spitalizările cu aproximativ 70% la aproximativ 600 de adulți cu risc standard."Este un rezultat uimitor", a declarat Mikael Dolsten, directorul științific al Pfizer, într-un interviu."Vorbim despre un număr uluitor de vieți salvate și spitalizări prevenite. Și, bineînțeles, dacă îl folosim rapid după infectare, este posibil să reducem dramatic transmiterea", a afirmat Dolsten.Acesta a spus că așteaptă în curând autorizația pentru utilizarea la persoanele cu risc ridicat din partea Administrației americane pentru alimente și medicamente și a altor agenții de reglementare.El nu crede că va fi nevoie de o reuniune a comitetului consultativ al FDA."Suntem în dialoguri foarte avansate cu reglementatori, atât în Europa, cât și în Marea Britanie, și avem discuții cu majoritatea agențiilor de reglementare importante la nivel global", a spus Dolsten.În prezent, nu există niciun tratament antiviral oral pentru COVID-9 autorizat în Statele Unite. Rivalul Merck a solicitat autorizarea de urgență a utilizării pilulei sale antivirale molnupiravir.Dar acest medicament a redus doar cu aproximativ 30% spitalizările și decesele în cadrul studiului său clinic efectuat pe pacienți cu risc ridicat.De asemenea, unii oameni de știință și-au exprimat îngrijorarea cu privire la potențialul de apariție a unor malformații congenitale la nașteri cauzate de medicamentul Merck, precum și temeri că acesta ar putea provoca mutații ale virusului.Medicamentul Pfizer funcționează diferit.Acesta face parte dintr-o clasă de medicamente numite inhibitori de protează, utilizate în prezent pentru a trata HIV, hepatita C și alte virusuri.Dolsten a declarat că testele recente de laborator au arătat că activitatea împotriva proteazei variantei Omicron este la fel de "bună ca în cazul oricărei variante SARS-COV-2 care ridică probleme".Compania a afirmat că poate avea 180.000 de seturi de tratament gata de livrare în acest an și că intenționează să producă cel puțin 80 de milioane în în 2022.