VIDEO O adolescentă de 17 povestește chinul prin care a trecut din cauza Long Covid, iar unii medici nu au crezut-o: Doctorii îmi spuneau că am iluzii, că am fost afectată din punct de vedere psihologic

O adolescentă de 17 ani din Galați, elevă a Liceului de Artă ”Dimitrie Cuclin” din Galați povestește într-un clip pe YouTube chinul prin care trece de două luni de zile din cauza Covidului, subliniind totodată că mulți doctori nu au crezut că are Long Covid și i-au zis că ”are iluzii, că a fost afectată din punct de vedere psihologic”. De două luni ea a experimentat presiune foarte puternică în piept, palpitații, amorțeli, oboseală, senzația că nu poate respira, probleme menstruale, vedere încețoșată, lipsa poftei de mâncare.

Neagu Giulia Maria spune că a fost testată pozitiv, alături de mama ei, pe 8 octombrie la coronavirus, după ce amândouă trecuseră deja o dată prin boala Covid în aprilie.

Dacă în aprilie, adolescenta a avut o formă ușoară, în octombrie a ajuns chiar și în spital.

A debutat cu durere de urechi, ca o amigdalită, s-au testat amândouă la primele simptome, în schimb niciuna dintre ele nu a primit mesajul cu diagnosticul. Asta până când, din cauza stărilor de leșin, a chemat ambulanța și a fost internată în spital.

”Nu puteam să stau în picioare, simțeam că îmi pierd echilibrul, vedeam puchițele, îmi era în general foarte rău, vorbeam bâlbâit, eram foarte amețită, îmi bătea pulsul în cap. Nu aveam o stare de liniște, aveam senzația că fac accident vascular cerebral. Niciodată nu m-am simțit așa groaznic. Știam în urma unui RMN că am tensiune intracraniană, nu știam ce putea să îmi declanșeze Covidul. Doamnele nu mi-au făcut nimic. Mi-au dat sedocalm. Erau să mă omoare. În 3 ore mi-au făcut injecții cu agocalmin. Aveam dureri groaznice de cap. Mi-au dat o pastilă și am făcut o reacție alergică, nu mai puteam să respir, mă înțepa inimă. Când au venit doamnele, au zis că mă duc la psihiatrie, pentru că sunt nebună. Când m-au externat nu m-a văzut niciun doctor”, a relatat tânăra.

Deși a ieșit din carantină, se simțea rău în continuare.

”La un moment dat am văzut că nu pot să respir, simțeam o presiune în piept. Făeam crize de respirație. Am fost la un CT toracic, când au venit rezultatele, concluzii: o pneumonie specifică Covid, cam jumătate din plămân a fost afectat. Doctorul mi-a dat un cortizon, dar nu puteam să respir”, mai povestește tânăra care a fost la pneumolog, dar și la neurolog și acum așteaptă rezultatele interpretării unui Holter EKG.

”Am făcut și RMN la cap. Mi-a ieșit o inflamație la nivelul capului și niște leziuni, care puteau fi de la Covid sau din naștere”.

După două luni, ea simte în continuare o presiune foarte puternică în piept, palpitații.

”După 2 luni, eu nu pot să îmi desfășor activitățile zilnice. Este Long Covid. Este ca o boală cronică. Am avut toate simptomele, de la cap, inimă, sistem gastro-intestinal. Am avut dureri constante de burtă. M-a afectat foarte tare. Sunt multe persoane care suferă de așa ceva, Long Covid, și mi-au spus unii doctori că că am iluzii, că am fost afectată din punct de vedere psihologic, dar nu e chiar așa. Sunt foarte multe persoane care au trecut prin asta. Sunt persoane care Long Covid de 13 luni”, a mai spus tânăra, care subliniază că Covidul nu este o glumă.