Lisabona şi alte oraşe portugheze anulează evenimentele în aer liber din noaptea de Anul Nou

Restricţiile vor fi sporite în săptămâna 2-9 ianuarie, când activităţile de divertisment nocturn vor fi interzise şi telemunca va fi obligatorie, iar elevii vor reveni la şcoală cu o săptămână mai târziu.









Şi alte oraşe, printre care Braga, Nazaré sau Albufeira, s-au alăturat iniţiativei care include anularea evenimentelor în aer liber, precum concerte sau focuri de artificii, măsură luată şi anul trecut în contextul pandemiei pentru a evita adunările mari de lume ce favorizează transmiterea virusului, relatează vineri agenţia spaniolă EFE, citată de Agerpres.Deşi are circa 86% din populaţie vaccinată anti-Covid-19 cu schema completă, Portugalia a înregistrat în ultimele zile o creştere exponenţială a infectărilor şi spitalizărilor, fiind în plus detectate şi 19 cazuri de infectare cu noua variantă Omicron a coronavirusului.Guvernul portughez a declarat pe 1 decembrie „starea de calamitate”, ce va fi în vigoare cel puţin până pe 20 martie, şi a instituit o serie de restricţii. Certificatul verde va fi obligatoriu pentru accesul în restaurante şi în alte spaţii închise, precum săli de sport sau cazinouri. Pentru activităţile de divertisment sau accesul pe stadioane şi la alte mari evenimente este necesar şi un test negativ, în plus faţă de certificatul de vaccinare.