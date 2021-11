VIDEO Probleme în paradis: Violențe extreme au erupt în Guadelupa după ce Franța a impus noi restricții anti-Covid / Parisul afirmă că asupra polițiștilor se trage cu muniție vie

\uD83C\uDDEB\uD83C\uDDF7\uD83D\uDD25 GUADELOUPE: NIGHT OF RIOT Is it a coincidence that in all parts of the world the riot have the same pattern of destructive vandalism ??? who pays them? pic.twitter.com/SC3nhNZY8u — Lara \uD83D\uDCAB⚡️✨\uD83C\uDF1F☀️\uD83D\uDC52 (@bufy68) November 23, 2021

#Guadeloupe

Massive rioting & an unlimited General Strike unleashed this week. Against the ruling class of one of France’s oldest colonies. The context is massive unemployment & a politically disenfranchised class. The bosses are calling it insurrection\uD83D\uDD25pic.twitter.com/9NYYp80qZh — GhostofDurruti (@RobTheRich0001) November 20, 2021

Guadeloupe \uD83C\uDDEC\uD83C\uDDF5 - ongoing protests against covid measures in the archipelago. pic.twitter.com/BXDyrgEthm — UK Citizen (@UK__Citizen) November 21, 2021

La #Guadeloupe in a state of siege. Armored, helicopter, the police patrolled all night in the streets of the island which spent its first night almost calm for a week despite some dams and radars set on fire. #EuropeanUnionCpic.twitter.com/lnPbqgSiqF — European Union Club (@EuropeanUnionC) November 22, 2021

Violențele au continuat în pofida apelului la calm făcut de premierul francez Jean Castex, diagnosticat cu COVID-19 luni seara „Încă există scene de violență extremă, asupra forțelor poliției trăgându-se cu muniție vie”, a declarat marți ministrul de interne Gerald Darmanin.O grevă generală a intrat în a doua sa săptămână luni și numeroase magazine au rămas închise după a treia noapte de jafuri generalizate, în pofida faptului că Darmanin a anunțat că 200 de polițiști suplimentari au fost desfășurați duminică pentru a ține lucrurile sub control.Ministru francez pentru teritoriile de peste mări Sebastien Lecornu a anunțat la postul de televiziune France 2 că el și o parte a membrilor guvernului se vor deplasa în Guadelupa pentru a examina situația.Vaccinarea anti-Covid obligatorie a generat nemulțumiri profunde în rândul unei populații de descendenți ai sclavilor care au muncit pe plantațiile de zahăr franceze.În timpul secolului XX numeroși locuitori ai insulei au fost expuși sistematic la pesticide toxice folosite pe plantațiile de banane.Sindicatele au demarat greve și pe insula Martinica învecinată.Caraibele au fost la rândul lor afectate de un nou val de infecții cu COVID-19 care a dus la impunerea unor măsuri de carantină, anularea zborurilor și copleșirea spitalelor, tocmai când turismul începea să dea semne de revenire.