„Pandemia nevaccinaților” în Texas face ravagii: risc de spitalizare și deces de 40 de ori mai mare decât cei vaccinați. Iar guvernatorul republican interzice vaccinarea obligatorie

Din cele 29.000 de decese asociate cu covid din acea perioadă din Texas (populație: 29 milioane în 2019), peste 85% au survenit la cei nevaccinați, 7% la cei vaccinați parțial și aproape 8% la cei vaccinați complet.

Numerele arată cât de mare a fost riscul în acest an pentru persoane nevaccinate. În toate grupele de vârstă, cei nevaccinați au avut o probabilitate de 40 de ori mai mare să moară decât cei vaccinați; iar probabilitatea de îmbolnăvire, de 45 de ori mai mare.

Rata de infectare la 100.000 de locuitori printre cei nevaccinați a fost de 14.196,6 față de 315,9 la cei vaccinați complet; iar rata deceselor a fost de 463,7 față de 11,6.

Raportul, despre care oficialii sistemului sanitar texan spun că este primul care validează statistic afirmația că boala și moartea vor face ravagii printre cei nevaccinați, evidențiază și impactul faptului că liderii republicani și-au întețit atacurile la strategiile de sănătate publică din timpul pandemiei. Luna trecută, guvernatorul Greg Abott (R), a interzis oricărei entități din stat să impună vaccinare obligatorie pentru personal sau clienți.

Aproape 54% din populația statului sunt vaccinați, sub media națională de 58,4%. Raportul arată că 35% din decese au survenit la oameni de peste 75 de ani și 25 % la cei între 65 și 74. Cei între 40-49 de ani au avut o probabilitate de deces de 55 de ori mai mare în septembrie (lună pentru care datele au fost prezentate detaliat) decât cei vaccinați. Pentru cei de peste 75 de ani, probabilitatea de deces a nevaccinaților a fost de 12 ori mai mare.

Raportul evidențiază și severitatea impactului variantei delta. Indiferent de statutul vaccinării, spune raportul, texanii au avut un risc de 4-5 ori mai mare de îmbolnăvire în august, când varianta a fost predominantă în stat, decât în aprilie.

Dr. Bhavna Lall, profesoară la University of Houston College of Medicine, a spus: „Trebuie să fim conștienți că boala face ravagii în alte părți ale lumii – Europa are un vârf de cazuri acum - și dacă nu vom avea mai mulți oameni vaccinați în America suntem încă expuși riscului. Nimeni nu vrea să mai treacă repetat prin acele vârfuri.”