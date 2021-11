Paxlovid vs. Molnupiravir. Ce știm despre cele două pastile-minune de la Pfizer și Merck care promit să reducă riscul de spitalizare și deces din cauza COVID-19

Un tratament antiCOVID este destinat exclusiv și în mod specific persoanelor care deja au contractat boala și chiar suferă de pe urma ei, astfel încât să evite spitalizarea sau formele grave și să se poată vindeca cât mai rapid. De cealaltă parte, un vaccin anti-COVID, precum cele deja pe piață de aproape un an, sunt menite în special să prevină îmbolnăvirea persoanelor sau, dacă nu reușește, să diminueze din efectele nocive ale bolii și să protejeze persoanele inoculate de formele severe.



În același timp, EMA a decis să accelereze evaluarea medicamentului înainte de o posibilă comercializare în UE.



Pastila Pfizer va administrată în combinaţie cu un antiviral mai vechi, Ritonavir, tratamentul combinat urmând să fie comercializat sub numele de Paxlovid.

Paxlovid vs. Molnupiravir





Marea Britanie a autorizat în urmă cu două zile anitviralul Molnupiravir pentru tratarea formelor ușoare și moderate de COVID-19 la adulții testați pozitiv cu SARS-CoV-2 și care au cel puțin un factor de risc pentru evoluția către o formă severă a bolii.

Autorizarea se bazează pe rezultate pozitive din analiză intermediară a studiului clinic de fază 3 MOVe-OUT, care a evaluat Molnupiravir 800 mg, administrat de două ori pe zi la pacienți cu forme ușoare-moderate de COVID-19 (confirmat printr-un test PCR) care nu sunt spitalizați, cu simptome care au debutat în intervalul de cinci zile anterior randomizarii în studiu și care au cel puțin un factor de risc pentru o evoluţie către o formă severă a bolii COVID-19 și spitalizare (de exemplu, afecțiuni cardiace, diabet).

Ce eficiență ar avea Molnupiravir



Studiul clinic realizat de Merck cu privire la Molnipiravir, ale cărui rezultate au fost anunțate pe 1 octombrie, arată că medicamentul reduce cu aproximativ 50% riscul de spitalizare şi de deces pentru pacienţii diagnosticaţi cu boala COVID-19.



Acest tip de tratament cu pastile, uşor de administrat, este extrem de aşteptat şi considerat o modalitate eficientă de combatere a pandemiei.

„Ca terapie orală, Molnupiravirul vine în completarea gamei de vaccinuri și terapii utilizate până acum pentru a contracara pandemia de COVID-19”, a declarat dr. Dean Y. Li, vicepreședinte executiv și președinte al MSD Research Laboratories.

Pxlovid, tratamentul cu pastile de la Pfizer, în curs de aprobare



Pfizer, compania care a produs și comercializat primul vaccin anti-COVID la scară globală, a depus deja din octombrie o solicitare la autoritățile americane de profil, FDA, pentru a primi autorizarea pentru folosirea de urgență.



Noul antiviral este administrat împreună cu un antiviral mai vechi, ritonavir. Combinația, denumită Paxlovid, este de trei pilule administrate de două ori pe zi.



Compania a derulat deja o serie de teste clinice, iar primele rezultate par să fie mult mai bune decât cele ale medicamentului Merck.

Eficiența tratamentului Paxlovid de la Pfizer



Antiviralul Pfizer ar putea salva 90% dintre spitalizări

Testele clinice ale Pfizer, efectuate pe 1.219 de persoane, au studiat spitalizările sau decesele din rândul persoanelor cu forme moderate de Covid-19 ce aveau cel puțin un factor de risc pentru apariția formei grave a bolii, precum obezitatea sau vârsta înaintată.Rezultatele preliminare arată că 0,8% dintre cei care au primit medicamentul Pfizer începând cel târziu în a treia zi de la apariția simptomelor au fost spitalizați și niciunul nu a murit în cele 28 de zile ce au trecut după tratament.În rândul celor care au primit placebo, a existat o rată de spitalizare de 7% și 7 decese.Procentajele au fost similare la pacienții tratați în primele 5 zile de la apariția simptomelor: 1% din cei care au primit Paxovid a fost spitalizat, comparativ cu 6,7% în grupul placebo, în care au fost și 10 decese.În general, antiviralele, pentru a fi cât mai eficiente, trebuie administrate cât mai curând posibil, înainte ca infecția să preia controlul.Compania nu a dat detalii despre efectele secundare ale tratamentului, dar a spus că evenimente adverse au fost consemnate în proporție de 20% atât la cei care au primit medicamentul, cât și la cei din grupul placebo.„Datele sugerează că antiviralul nostru candidat, dacă va fi aprobat de autoritățile de reglementare, are potențialul de a salva viața pacienților, de a reduce severitatea infecțiilor Covid-19 și de a elimina până la 9 din 10 spitalizări”, a declarat directorul executiv al Pfizer, Albert Bourla.Pfizer spune că se așteaptă să producă peste 180.000 de cutii până la sfârșitul anului acesta și cel puțin 50 de milioane de cutii până la finalul anului 2022, din care 21 de milioane în prima parte a anului viitor.Medicamentul Pfizer, parte a unei clase cunoscute drept inhibitoare, este menit să blocheze o enzimă de care coronavirusul are nevoie pentru a se multiplica.Molnupiravir-ul Merck are un mecanism diferit de acțiune, menit să introducă erori în codul genetic al Sars-Cov-2.Merck a vândut deja, anticipat, milioane de tratamente, Molnupiravir fiind aprobat săptămâna aceasta în Marea Britanie , SUA și alte țări.De menționat că Pfizer studiază și dacă pilula sa poate fi folosită de persoane fără risc de a dezvolta o formă gravă de Covid-19, dar și dacă poate preveni infecția cu coronavirus la persoane expuse la virus.